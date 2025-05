Filipe Toledo venceu Julian Wilson e conquistou pela segunda vez a etapa de Gold Coast, em Burleigh Heads, na Austrália, neste sábado (10). Dez anos depois do primeiro triunfo — justamente contra o mesmo adversário — o brasileiro voltou a brilhar nas direitas australianas e dominou as baterias de ponta a ponta. A vitória veio com um somatório impressionante de 17.60 contra 17.20, selando o retorno triunfal do campeão mundial às competições.

continua após a publicidade

Essa foi a primeira conquista de Toledo desde que se afastou do circuito no ano passado para cuidar da saúde mental. E o desempenho em Burleigh mostrou que ele está de volta ao mais alto nível.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a vitória de Filipe Toledo em Gold Coast?

Filipe Toledo comemora vitória na etapa de Burleigh Heads, na Austrália (Foto: Beatriz Ryder/World Surf League)

Toledo manteve o embalo das semifinais e começou a final de forma avassaladora, anotando um 8.53 logo na primeira onda. Julian Wilson respondeu à altura com um 8.10, dando início a um duelo equilibrado. O ritmo caiu um pouco, mas Filipe voltou a se destacar com um 9.07, enquanto o australiano tirava um 7.73, o que deu uma boa margem para o brasileiro controlar a bateria.

continua após a publicidade

Nos cinco minutos finais, a disputa esquentou. Julian precisava de um 8.81 para virar e até tentou pressionar os juízes após uma remada de Toledo, pedindo perda de prioridade. O pedido foi ignorado. Na última onda, o australiano conseguiu um 8.4, mas não foi o suficiente. Com isso, Filipe garantiu mais uma vitória para o Brasil na Austrália.

➡️ Brasil defende escrita contra Portugal na Copa de futebol de areia

Subiu no ranking

Com o resultado, Filipe Toledo subiu para a sexta posição no ranking da WSL e garantiu presença no restante da temporada ao superar o corte de meio de ano. Agora com 16 títulos no currículo (excluindo os Finals), Filipinho se torna o único brasileiro a vencer duas vezes em Gold Coast.