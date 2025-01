A primeira etapa da WSL, Pipeline, foi adiada após as condições ruins do mar de North Shore, nesta segunda-feira (27). O prazo para a realização do evento da elite mundial vai até o dia 8 de fevereiro. Segundo a organização do evento, a próxima chamada do evento acontece na próxima quarta-feira (29), às 14:45 (Horário de Brasília).

Conforme as autoridades locais, choveu forte durante toda a noite no Havaí e o mar de Pipeline amanheceu bem agitado. Os próximos quatro dias, segundo a previsão, podem seguir com condições fracas para a prática do esporte. Caso não haja boas ondas na quarta, o início da temporada pode ficar para o sábado (1º).

WSL: Pipeline, no Havaí, marca início da temporada de 2025

Filipe Toledo analisa chances de igualar Medina em títulos na WSL: 'Quero deixar um legado'

Em 2025, 12 brasileiros — sendo 10 no masculino — participam da etapa da Pipeline. Sem Gabriel Medina, fora da temporada por lesão, a Brazilian Storm conta com Ítalo Ferreira, Yago Dora e Filipe Toledo para buscar o oitavo título em 11 anos.

O Brasil já comemorou três vitórias em North Shore. Adriano de Souza venceu em 2015, Gabriel Medina triunfou no ano de 2018 e Italo Ferreira conquistou a etapa em 2019.

Ondas de Pipeline, no Havaí (Foto: Tony Heff/World Surf League)

Confira as baterias femininas e masculinas de Pipeline 2025, abaixo:

WSL: baterias de Pipeline 2025

Baterias — Masculino

1 Yago Dora , Seth Moniz, Edgard Groggia BRA, HAV, BRA 2 Ethan Ewing, Matthew McGillivray, Jackson Bunch AUS, AFS, HAV 3 Jack Robinson, Liam O'Brien, Alan Cleland AUS, AUS, MEX 4 Griffin Colapinto, Leonardo Fioravanti, Ian Gentil EUA, ITA, HAV 5 Ítalo Ferreira , Samuel Pupo , Kelly Slater BRA, BRA, EUA 6 John John Florence, Ian Gouveia , Eli Hanneman HAV, BRA, HAV 7 Jordy Smith, Imaikalani deVault, George Pittar AFS, HAV, AUS 8 Rio Waida, Kanoa Igarashi, Joel Vaughan IDN, JAP, AUS 9 Jack Marshall, Connor O'Leary, Miguel Pupo EUA, JAP, BRA 10 Filipe Toledo , Barron Mamiya, Alejo Muniz BRA, HAV, BRA 11 João Chianca , Ryan Callinan, Marco Mignot BRA, AUS, FRA

Baterias — Feminino