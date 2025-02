WSL: Ian Gouveia elimina Kelly Slater e avança em Pipeline

No último dia de competições, Ian Gouveia venceu Kelly Slater, por 15,17 a 9,26, nas quartas de final da etapa de Pipeline, a primeira da Liga Mundial de Surfe (WSL). A bateria foi morna, com pouca ação até a parte final, mas o brasileiro conseguiu aproveitar as melhores oportunidades para eliminar a lenda americana e chegar na semifinal. Ian irá encarar o italiano Leonardo Fioravanti.

Como foi a bateria entre Ian Gouveia (BRA) x Kelly Slater (EUA)

A bateria demorou para ter alguma pontuação, mas foi o brasileiro que tomou a iniciativa. Em duas ondas, Ian conseguiu um tubo na segunda, que lhe rendeu 4,83. Logo depois, Gouveia conseguiu outro tubo, que foi respondido por Kelly, que também fez a mesma manobra. Após as notas dos jurados, Ian ficou na frente por 8,83 a 7,33.

Nos dez minutos finais, Ian conseguiu outro tubo, dessa vez um melhor que os anteriores. Com a onda, os jurados recebeu nota 7.17, deixando o placar 12,00 a 7,33. O americano tentou responder na parte final, mas não conseguiu concluir a manobra, na sequência, Gouveia foi para um tubo, mas não conseguiu concluir da maneira certa. No final, o brasileiro seguiu na frente e venceu a bateria por 15,17 a 9,26.

Ian Gouveia está na semifinal de Pipeline (Foto: WSL / Kelly Cestari)

Resultado da bateria:

Surfistas Nacionalidade Nota Ian Gouveia Brasil 15,17 Kelly Slater Estados Unidos 9,26

Nas eliminatórias, Italo Ferreira é o outro brasileiro na disputa. O potiguar encara o havaiano Barron Mamiya na semifinal. Na chave feminina, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva já foram eliminadas.