WSL: Como fica a situação dos brasileiros a uma etapa do Finals

Após a conclusão da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, resta apenas uma parada antes do Finals da temporada 2025 da World Surf League (WSL). O brasileiro Yago Dora, que ficou com o vice-campeonato na última sexta-feira (18), lidera a classificação do Championship Tour e já se garantiu no Finals. O Lance! traz abaixo a situação dos brasileiros em busca do título.

WSL muda regra no Finals que pode favorecer brasileiro; entenda

Liderança inédita

Na elite da WSL desde 2018, Yago Dora usará a lycra amarela pela primeira vez na carreira na etapa de Teahupo'o, no Taiti. Com o vice-campeonato da etapa de Jeffreys Bay, o brasileiro chegou aos 51.430 pontos e garantiu a classificação antecipada ao Finals, deixando apenas quatro vagas em aberto.

Caso mantenha a liderança após a passagem pelo Taiti, Dora terá vantagem na briga pelo título, já que a WSL anunciou uma mudança importante nas regras do Finals. Desta vez, o líder do ranking precisa vencer apenas a primeira bateria na decisão para conquistar o título da temporada.

Yago Dora usará a lycra amarela no Taiti (Foto: Divulgação/ WSL)

Ítalo Ferreira no top-5

Apesar do desempenho mais uma vez abaixo do esperado na passagem pela África do Sul, com eliminação nas oitavas de final, Ítalo Ferreira deu sorte e não sofreu muitos prejuízos na classificação. Com 42.675 pontos, o potiguar contou com as eliminações de Ethan Ewing, nas quartas de final, e Griffin Colapinto, na semifinal, para manter o quarto lugar, dentro da zona de classificação para o Finals.

Mesmo assim, o alerta está ligado para o brasileiro, dono de um título mundial. Para garantir uma das quatro vagas restantes, ele precisa garantir bons resultados no Taiti para consolidar sua posição, já que sua vantagem sobre o sexto colocado, Griffin Colapinto, é de apenas 1550 pontos.

Filipe Toledo se complica

Bicampeão mundial, Filipe Toledo esteve perto de protagonizar uma final brasileira na etapa de Jeffreys Bay e melhorar suas chances de avançar ao Finals. Porém, com a eliminação para o campeão Connor O'Leary, o brasileiro parou nos 38.760 pontos e precisa chegar à decisão em Teahupo'o para manter as esperanças.

Filipe Toledo tem cenário complicado em busca do Finals (Foto: Divulgação/ WSL)

