Filipe Toledo, Italo Ferreira, Miguel Pupo, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva garantiram classificação no dia inaugural do Rio Pro 2025, nona etapa do circuito mundial de surfe. A competição começou neste domingo (22) em Saquarema, com 16 baterias disputadas em ondas de 1 a 1,5 metro no Point de Itaúna.

Campeão Italo Ferreira vence bateria inicial do Rio Pro em Saquarema

O domingo incluiu todas as disputas da primeira fase masculina e feminina, além de quatro confrontos da repescagem feminina. Cada bateria teve duração de 30 minutos, com quatro brasileiros conquistando classificação direta para as próximas fases, enquanto Luana Silva precisou passar pela repescagem após derrota inicial.

Filipe Toledo, tetracampeão do evento que busca o quinto título, registrou a melhor performance entre os brasileiros. Em sua bateria contra João Chianca e Griffin Colapinto, Toledo somou 6,67 pontos com quatro manobras em uma direita consistente. A três minutos do final, utilizou sua prioridade para bloquear João, melhorou sua segunda nota para 6,23 e garantiu a classificação com 12,90 pontos no total.

Italo Ferreira, atual campeão da etapa, também mostrou consistência contra Connor O'Leary e Seth Moniz. Após iniciar com 4,67 pontos, assumiu a liderança aos 13 minutos com uma nota de 6,83 pontos, executando duas manobras críticas de backside. Aos 18 minutos, melhorou seu desempenho com uma rasgada e um floater na junção da esquerda, conquistando 5,60 pontos.

Miguel Pupo enfrentou Ethan Ewing e Marco Mignot, assumindo a liderança aos oito minutos com três manobras fortes de frontside que lhe renderam 6,67 pontos. No final da bateria, confirmou sua vitória com mais 5,33 pontos após um forte ataque à junção.

Italo Ferreira no WSL de Saquarema (reprodução WSL)

Luana se recupera na repescagem

Tatiana Weston-Webb, que participa como convidada após ter deixado o CT 2025 na terceira etapa para tratar sua saúde mental, superou a atual bicampeã da prova, Caitlin Simmers, e Tyler Wright. A brasileira começou com 4,83 pontos numa esquerda e, aos oito minutos, executou três ataques de frontside que lhe renderam 7,00 pontos. A 11 minutos do fim, melhorou seu desempenho, trocando 4,83 por 5,17 pontos com uma rasgada e uma batida na esquerda.

Luana Silva teve um dia de recuperação. Após não se sair bem na primeira fase contra Molly Picklum e Caroline Marks, conseguiu se recuperar na repescagem. Em bateria disputada contra Caitlin Simmers, somou 6,50 pontos com dois bons ataques em uma onda esquerda. No final, Caitlin precisava de 6,80 pontos para vencer, mas conseguiu apenas 6,57, sendo eliminada em nono lugar.

João Chianca chegou muito perto da virada em sua bateria, necessitando de 5,35 pontos, mas obtendo 5,33. Ele e Griffin Colapinto se enfrentarão na repescagem.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Competições voltam na quarta

A World Surf League (WSL) adiou as competições do Rio Pro 2025 para quarta-feira (25). A decisão foi tomada após avaliação das condições do mar, que apresentou séries demoradas de ondas e previsão de vento maral forte.

A quinta-feira (26) pode ser escolhida para as finais, considerando que nos dias seguintes o mar ficará mais calmo. As condições só voltarão a melhorar no domingo (29), último dia da janela de competição, quando as séries poderão novamente atingir 2,5 metros com vento terral.

O brasileiro João Chianca competirá contra o americano Griffin Colapinto na repescagem masculina. Já Kanoa Igarashi do Japão enfrentará o brasileiro Alejo Muniz. Nas quartas de final feminino, Tatiana Weston-Webb do Brasil disputará contra a americana Caroline Marks, enquanto Luana Silva enfrentará a australiana Tyler Wright.