Italo Ferreira, atual campeão do Rio Pro, conquistou vitória na bateria de abertura da primeira fase masculina da competição. O brasileiro somou 12.43 pontos contra 11.20 do japonês Connor O'Leary e 7.47 do havaiano Seth Moniz neste domingo (22), em Saquarema. A disputa ocorreu no Point de Itaúna, com ondas entre 1 e 1,5 metro durante os 30 minutos de confronto.

Como foi a bateria em Saquarema

O campeão mundial de 2019 enfrentou dificuldades no início quando o vento terral comprometeu uma tentativa de manobra aérea. Connor O'Leary chegou a liderar a bateria aos sete minutos após conseguir 6.33 pontos com duas rasgadas e uma batida em uma onda à esquerda, somando-se aos 3.40 que já havia obtido.

Aos 13 minutos, Italo retomou o controle. Necessitando de 5.57 pontos para assumir a primeira posição, o brasileiro executou manobras de backside em duas seções críticas e recebeu 6.83, ultrapassando o japonês no placar geral.

O surfista brasileiro ampliou sua vantagem aos 18 minutos com uma rasgada seguida de "floater" na junção de uma onda à esquerda, obtendo 5.60 pontos. Seth Moniz tentou reagir com três ataques de "backside" que lhe renderam 3.97 pontos, insuficientes para sair da terceira colocação.

Nos minutos finais, Connor O'Leary buscou a virada. Faltando quatro minutos para o término, executou um "layback de frontside'' e uma batida na junção, recebendo 4.60 pontos, abaixo dos 6.11 que precisava para superar Italo. Em sua última tentativa, não conseguiu melhorar sua pontuação.

Alejo Muniz cai para a repescagem

Alejo Muniz terminou em último lugar na segunda bateria do Round 1. O brasileiro somou apenas 4.97 pontos, ficando atrás do australiano Joel Vaughan, que venceu com 13.33 pontos, e do japonês Kanoa Igarashi, segundo colocado com 6.34 pontos.

Joel Vaughan dominou a bateria desde o início. O australiano abriu sua participação com três manobras expressivas de backside na esquerda de Itaúna, conquistando 6.50 pontos. Nos minutos finais, garantiu a vitória com uma atuação que lhe rendeu 6.83 pontos.

Kanoa Igarashi entrou na disputa aos 11 minutos de bateria, quando conseguiu 4.67 pontos. Já Alejo Muniz obteve notas de 4.43 e 4.10 em suas melhores ondas, desempenho insuficiente para avançar diretamente na competição.