WSL: Brasileiros conseguem excelentes resultados e avançam em Saquarema; veja como foi

Italo Ferreira foi o brasileiro com a melhor pontuação nas oitavas (Foto: Brent Bielmann/WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 15:37 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/06/2024 - 16:56

No segundo dia da etapa de Saquarema da WSL, os brasileiros tiveram grande resultados e seguem em busca do título em Saquarema, no Rio de Janeiro. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora deram show e avançaram para as quartas de final. O torneio segue ainda hoje e teremos mais movimentações na praia carioca.

Depois de um primeiro dia com muita emoção, os surfistas voltaram para a água da praia de Itaúna, em Saquarema, para a disputa da oitava etapa da temporada da WSL. Com a temporada perto do fim, os brasileiros precisam de um bom resultado para subir no ranking da organização e confirmar vaga pela disputa do título, nos Estados Unidos. A chave feminina não foi realizada neste segundo dia de competição.

Italo Ferreira foi o primeiro brasileiro a cair na água, o medalhista olímpico em Tóquio não teve dificuldades contra o indonésio Rio Waida. Com direito a nota 9.00, o potiguar passou com tranquilidade para encarar o japonês Connor O'Leary.

Logo depois, foi a bateria entre Gabriel Medina e Cole Houshmand. O duelo dos dois foi parelho, com cada surfista respondendo bem a onda do adversário. Apesar do equilíbrio, o brasileiro conseguiu se sobressair nas últimas ondas e levou a disputa. O tricampeão mundial vai encarar o americano Griffin Colapinto nas quartas.

(Foto: Divulgação/WSL)

Yago Dora veio em sequência para a bateria contra Crosby Colapinto. O brasileiro teve uma grande exibição, com notas excelentes e se aproveitando das excelentes ondas que apareceram durante o duelo. O americano teve uma postura conservadora e só surfou duas ondas e não encontou uma outra boa oportunidade. O paranaense vai encarar John John Florence, líder do ranking mundial, na quartas de final.

VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAIS:

CONNOR O'LEARY (JAP) X ITALO FERREIRA (BRA)

GRIFFIN COLAPINTO (EUA) X GABRIEL MEDINA (BRA)

JOHN JOHN FLORENCE (EUA) X YAGO DORA (BRA)

ETHAN EWING (AUS) X JORDY SMITH (AFS)