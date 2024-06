Medina e Ítalo avançam; veja como foi o primeiro dia de WSL em Saquarema

Ítalo Ferreira venceu sua bateria na última onda (Foto: Jerome Brouillet/AFP)







26/06/2024 - 13:53 • Saquarema (RJ)

O primeiro dia da etapa de Saquarema da WSL teve de tudo: manobras incríveis, virada no último minuto e emoção até o fim. No masculino, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora deram show e avançaram para as oitavas de final. No feminino, Tati Weston-Webb e Luana Silva foram bem também e garantiram vaga nas quartas.

Após dois dias de espera, os surfistas finalmente caíram na água da praia de Itaúna, em Saquarema, para a disputa da oitava etapa da temporada da WSL. Apesar da ansiedade para competir, os brasileiros tiveram ótimo desempenho.

Gabriel Medina avançou para as oitavas de final da etapa de Saquarema da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Gabriel Medina foi quem teve o maior somatório entre os donos da casa, com 14.93. Ítalo Ferreira teve grande embate com Crosby Colapinto e superou o americano no último minuto - fechou com um 14.50. Já Yago Dora venceu a última bateria do round de abertura com tranquilidade, o surfista se classificou com 13.60.

Por outro lado, Samuel Pupo e João Chianca foram derrotados nas primeiras baterias. Na repescagem, os brasileiros encararam John John Florence e Griffin Colapinto, respectivamente, e foram eliminados.

No feminino, Tati Weston-Webb foi o grande destaque brasileiro. A surfista garantiu a vaga nas quartas de final ao vencer com tranqulidade sua bateria. Luana Silva também saiu vencedora e, assim como Tati, está garantida na próxima fase. Tainá Hinkcel e Sophia Medina, perderam suas baterias, foram para a repescagem e foram derrotadas novamente. Com os resultados negativos, as duas brasileiras foram eliminadas da competição.

A etapa de Saquarema da WSL será a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O surfe será disputado no Taiti, na praia de Teahupo'o. Dos nomes que chegaram para competir em Saquarema, Gabriel Medina, João Chianca, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel estarão nas Olimpíadas.