WSL: Brasileiros avançam na repescagem e vão às oitavas de final

Após a repescagem da etapa de Bells Beach da Liga Mundial de Surfe (WSL), realizada nesta terça-feira (22), três representantes brasileiros passaram de fase. João Chianca, Alejo Muniz avançaram e se juntam a Ítalo Ferreira, Yago Dora, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Filipe Toledo na terceira fase. Luana Silva disputa as oitavas de final.

Na repescagem, João Chianca e Alejo Muniz se classificaram numa bateria formada apenas por surfistas brasileiros. Muniz foi o vencedor, com somatório de 11,63, seguido por Chianca, com 10,00. Ian Gouveia somou 9,44 e foi eliminado. Edgard Groggia e Deivid Silva também ficaram em terceiro lugar em suas baterias e não avançaram.

Ítalo Ferreira lidera o ranking mundial (Foto: Divulgação/ WSL)

Outros brasileiros tiveram classificação direta

Na estreia da etapa de Bells Beach, na Austrália, na segunda-feira (21), cinco brasileiros avançaram direto ao mata-mata. Ítalo Ferreira, líder do ranking, foi o melhor de sua bateria, com somatório de 15,67. Yago Dora, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Filipe Toledo também garantiram lugar na terceira fase.

Luana Silva avança na repescagem

Na disputa feminina, Luana Silva venceu sua bateria na repescagem, com somatório de 11,00 pontos, e se classificou para as oitavas de final. As adversárias da brasileira foram a campeã olímpica Caroline Marks e a australiana Carly Shenehan.

A etapa de Bells Beach

A etapa da Austrália, disputada na praia Bells Beach, é a quinta da Liga Mundial de Surfe (WSL) na temporada. As disputas começaram na quinta-feira (17), com janela até a segunda-feira (28).

O calendário de 2025 da WSL conta com 12 eventos, um aumento em relação às 10 datas do circuito no ano anterior. A WSL Finals, que define os campeões do surfe mundial, acontecerá em Cloudbreak, em Fiji, entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro.