Gabi Guimarães pode vencer primeiro título no vôlei italiano; veja onde assistir

O Conegliano, liderado pela brasileira Gabi Guimarães, pode conquistar o Campeonato Italiano nesta terça-feira (22) caso vença o Vero Volley Milano. A equipe venceu o confronto no último sábado (19) e abriu uma vantagem de 2 a 0 na final, que é melhor de cinco jogos. Veja onde assistir:

Na última partida, o time da brasileira quase não cometeu erros, foram apenas dois no primeiro set, e teve o domínio durante a primeira parte da partida.

Durante o segundo set, o Vero começou na frente, até o técnico do Conegliano pedir um tempo e falar - Vocês estão dormindo! - depois disso o elenco acordou e reagiu, marcando quase dez pontos seguidos na passagem de saque de Gabi, conseguindo a virada.

Gabi Guimarães foi a maior pontuadora do jogo com 19 pontos e venceu o prêmio de melhor jogadora da partida. A brasileira mostrou ser uma das peças mais importântes para o elenco e muita maturidade para manter o ritmo mesmo atrás do placar. A ponteira teve 56% de aproveitamento no ataque e marcou dois aces.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano na temporada 2024/25 (Foto M. Gregolin/Conegliano)

Finais do Italiano de Vôlei Feminino

🏐 JOGO 1: 16 de abril - Conegliano x Milano - 3 x 1

🏐 JOGO 2: 19 de abril - Milano x Conegliano - 0 x 3

🏐 JOGO 3: 22 de abril - Conegliano x Milano

Confira onde assistir ao jogo de Gabi Guimarães

✅ FICHA TÉCNICA

CONEGLIANO X MILANO

FINAL - JOGO 3 - LIGA ITALIANA

📆 Data e horário: terça -feira, dia 22 de abril, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Palaverde, em Villorba (ITA)

📺 Onde assistir: VBTV (canal italiano)