World Trail Races abre a temporada 2025 na Floresta da Tijuca

A World Trail Races inicia a temporada no dia 22 de março com a segunda edição da WTR Floresta da Tijuca, um dos ecossistemas mais ricos do país, no Rio de Janeiro. Reforçando sua identidade como a etapa que conecta a cidade à montanha, a prova conta com trilhas desafiadoras, percursos técnicos e visuais deslumbrantes dentro do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, uma experiência única de superação e contato com a natureza.

continua após a publicidade

Na edição de 2024, a prova reuniu mais de 1 mil atletas na etapa inédita no calendário. Em 2025, as inscrições se esgotaram com mais de um mês de antecedência da prova, atraindo 1300 atletas e prometendo ainda mais competitividade ao evento, que passa a pontuar para o ranking da WTR com 7.5 mil pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estamos muito animados em apoiar mais uma etapa da World Trail Races na Floresta da Tijuca. Eventos como esse são fundamentais para promover a prática esportiva, a saúde e o desenvolvimento regional. A realização da competição por meio da Lei de Incentivo ao Esporte demonstra o nosso compromisso em incentivar a atividade física e valorizar o potencial do nosso estado — disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

continua após a publicidade

Com três opções de distâncias (Short 6km, Mid 13km, Long 21km), os percursos passarão por pontos icônicos do Rio de Janeiro, como a Vista Chinesa, oferecendo uma diversidade de terrenos, subidas desafiadoras e toda estrutura de segurança, pontos de apoio e sinalização características da World Trail Races.

— A Floresta da Tijuca é um playground incrível para os corredores, com trilhas imersas na Mata Atlântica, desnível positivo que ultrapassa 1450 metros e descidas técnicas. Preparamos percursos que vão testar os limites dos atletas e recompensá-los com a natureza incrível do parque — afirma Rodrigo Isaac, Diretor da WTR.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Fora do Dallas Mavericks, Anthony Davis vai atuar em time da G-League

Entre os atletas, a expectativa para o início da temporada na Floresta da Tijuca é alta, uma vez que a etapa marca um dos momentos mais desafiadores do circuito. Segundo Sandra Martins, campeã da Trail Run Short em 2024, a dificuldade dos percursos na maior floresta urbana do mundo são recompensadas pela imersão na natureza local.

— Começar a temporada na Floresta da Tijuca adiciona um toque especial. O Parque oferece trilhas técnicas, subidas desafiadoras e vistas espetaculares, tornando a experiência ainda mais marcante. Além disso, correr nesse ambiente rico em biodiversidade e história é uma verdadeira imersão na natureza — explica Sandra.

Trilhas desafiadoras e imersão na natureza são atrativos na WTR Floresta da Tijuca (Foto: Guilherme Leporace)<br>

➡️ WSL: Italo Ferreira arranca maior nota do dia no Mundial de surfe e avança às oitavas

Já Jorge Montenegro, novo integrante do Squad WTR, embaixador da liga, e campeão masculino da Trail Run Short 2024, demonstrou satisfação por começar a temporada em um local onde costuma treinar.

— Estou feliz pela Floresta da Tijuca estar no calendário deste ano. Para mim é um lugar ótimo para praticar o Trail próximo ao centro do Rio. Quero fazer boas etapas, buscar melhorar meus tempos e o resto é consequência — afirma.

Além dos corredores, o evento contará com atrações para os familiares e o público carioca na Arena WTR, que será montada no estacionamento do Instituto Jardim Botânico. O espaço é gratuito e aberto ao público, e contará com shows de pop, rock e mpb, além de uma área de recuperação com massagem gratuita e piscina de crioterapia para os atletas e presentes.

➡️ Erik Spoelstra não aguenta saída de Jimmy Butler e ‘encerra fase’ no Miami Heat

Calendário 2025

Em sua 11ª temporada, a World Trail Races contará com seis etapas incríveis, que exploram as belezas naturais e terrenos de diversos biomas brasileiros, com provas de Trail Run e Mountain Bike. Em 2025, estão confirmadas etapas em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Confira abaixo todas as etapas confirmadas em 2025:

22/03 – WTR Floresta da Tijuca apresentada por SH (Rio de Janeiro – RJ) - Trail Run 12 e 13/04 – WTR Nova Lima (MG) - Trail Run & Mountain Bike 24/05 – WTR Arraial do Cabo (RJ) - Trail Run 19 e 20/07 – WTR Miguel Pereira (RJ) - Trail Run & Mountain Bike 04 e 05/10 – WTR Campos do Jordão (SP) - Trail Run & Mountain Bike 15 e 16/11 – WTR Serra do Mar (Petrópolis – RJ) - Trail Run & Mountain Bike



Programação WTR Floresta da Tijuca apresentada por SH - 22 de março de 2025