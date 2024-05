Williams surpreende e avança em conversas para ter Sainz na F1 2025

Sainz é piloto da Ferrari desde 2021 (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/05/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos nomes mais quentes do mercado de pilotos, Carlos Sainz tem boas chances de parar em um destino completamente inesperado em 2025. Segundo reportagem da revista inglesa Autosport, publicada nesta quinta-feira (23), o piloto espanhol está em conversas avançadas para assumir o lugar do americano Logan Sargeant na Williams.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sainz já sabe desde janeiro que não vai ficar na Ferrari no próximo ano, já que a equipe italiana optou por não renovar o contrato e abrir espaço para o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que vem da Mercedes e formará a dupla de pilotos com o monegasco Charles Leclerc. O nome do espanhol é ligado há meses com a Sauber, que está em transição para virar Audi em 2026. Porém, o time alemão gostaria de uma resposta o mais rápido possível, enquanto Carlos opta por esperar o tempo passar na expectativa de outras oportunidades.

➡️ Verstappen diz que deixou Ímola ‘quebrado’ e culpa saltos: ‘Costas doíam desde volta 20’

As outras vagas almejadas pelo espanhol são na Red Bull e na Mercedes. Porém, a equipe taurina está em negociações para manter Sergio Pérez por mais um ano ao lado do tricampeão mundial Max Verstappen enquanto a tendência do time de Brackley é promover o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, que está atualmente na Fórmula 2, para ser a dupla de George Russell.

Sem nenhuma porta desejada aberta, pintou a Williams na história. A equipe de Grove, que atualmente é última colocada no Mundial de Construtores, já garantiu o futuro de Alexander Albon até 2027, enquanto o chefe de equipe James Vowles faz esforços internos para evoluir a infraestrutura defasada do time. Outro fator que pode pesar na decisão é o fato da Williams ser cliente da Mercedes, que é alvo de especulações sobre o novo motor de 2026, de que o projeto estaria mais avançado que das montadoras rivais.

Às vésperas do GP de Mônaco da Fórmula 1, Sainz desembarcou em Monte Carlo com a percepção geral do público de que um acordo com a Sauber seria a tendência a acontecer. Porém, o piloto espanhol afirmou que ainda não tomou decisões e que tem várias opções que podem ser escolhidas.

- Nos bastidores, sei mais. Existem os rumores e tudo, mas não se preocupem, não vou deixar escapar nada. Vou colocar as cartas na mesa e tomar a melhor decisão. Só posso dizer isso, e assim que abrir minha mente, tudo acontecerá rápido. É sobre juntar junto que sinto que preciso no meu próximo contrato - afirmou.

(Foto: Luca Bruno / POOL / AFP)

Carlos está na Fórmula 1 desde 2015, com 189 largadas, 3 vitórias, 21 pódios e 5 poles. O piloto desembarcou na Ferrari em 2021 para substituir Sebastian Vettel, e por lá, conquistou os três triunfos da carreira, no GP da Inglaterra de 2022, Singapura 2023 e Austrália 2024. Atualmente, é quinto colocado no Mundial de Pilotos, com 93 pontos.

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.