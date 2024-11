Williams revela impacto de 50G e põe em dúvida participação de Colapinto em Las Vegas

Franco Colapinto é dúvida para o GP de Las Vegas deste domingo (24). O piloto da Williams sofreu um forte acidente durante a classificação e ainda tem exames médicos pendentes.

Na reta final do Q2, Colapinto faz a curva 14 e, na saída da 15, atinge o muro com o pneu dianteiro esquerdo, sendo catapultado para o muro do lado direito, já na curva 16. O carro ficou completamente destruído.

Pouco após o fim da classificação, a Williams revelou pelas redes sociais que Colapinto sofreu um impacto de 50G no acidente e, por isso, depende de exames médicos para poder correr.

— Durante a classificação, Franco sofreu um significativo impacto de 50G, o que exige uma check-up médico. Um impacto desta magnitude é, obviamente, significativo e severo e ele vai precisar ser avaliado outra vez amanhã antes de sabermos se ele poderá correr — seguiu.

— A saúde de Franco é o que mais importa e estamos gratos por ele estar ok. Daremos outras atualizações quando pudermos — encerrou.