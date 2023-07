A luta era bastante aguardada, não só por ser a principal atração da noite no High Stakes, mas pelas provocações ao longo da semana. King Kenny se recusou a cumprimentar Whindersson após a pesagem final, gravou vídeos atiçando as afrontas e entrou na Arena vestindo as cores do Brasil, com funk ao fundo. Nunes foi bastante celebrado pelos torcedores e adotou uma postura mais concentrada.