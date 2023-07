O acidente aconteceu na nona volta da corrida, quando Sam Bird perdeu o controle do carro e bateu no muro, ficando parado no meio da pista. O local em que Sam ficou parado, era no ponto cego dos pilotos que estavam vindo na curva. Por conta disso, Buemi, ao tentar desviar, acertou em cheio a parte traseira de Bird e, de tabela, acertou também o carro de Antonio Felix da Costa que passava no mesmo momento.