Cabeça de chave 1 do masculino, o paranaense Matheus de Lima foi superado na final diante do segundo favorito, o paulista Henrique Ushizima por 6/1 7/6. Ushizima também ficou com o título de duplas ao lado de Eduardo Valentin. No feminino, a argentina Josefina Estevez superou a paranaense Paola Dalmonico por 6/7 (8/6) 6/3 6/0 e ficou com o caneco. Dalmonico levantou o caneco de duplas ao lado de Julia Bortoluzzi.