Ana Marcela ficou em quinto lugar nos 10 km da maratona aquática do Mundial de Fukuoka, no Japão, e por muito pouco não garantiu a vaga antecipada para as Olimpíadas de Paris de 2024. A brasileira fez uma grande prova de recuperação na última sexta-feira (14) e somente com o auxílio do photo chart (avaliação da chegada por vídeo), os juízes decidiram que Ana ficou em quinto com 2 horas, 02 minutos, 42 segundos e 5 centésimos. Por outro lado, a americana Katie Grimes ficou com o bronze com 2 horas, 02 minutos, 42 segundos e 3 centésimos e a holandesa Sharon van Rouwendaal foi quarta com 2 horas, 02 minutos, 42 segundos e 4 centésimos