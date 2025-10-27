Wemby alcança número histórico e quebra recorde na NBA
O camisa 1 do Spurs é o jogador mais alto na liga, atualmente
O pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, quebrou mais um recorde na NBA. O jogador de 2,26m alcançou a marca de 100 pontos e 15 tocos nos três primeiros jogos da temporada, com uma média de 33 pontos, 5 tocos e pouco mais de 13 rebotes por partida.
Na estreia da temporada 2025/26, o Spurs venceu o Dallas Mavericks por 125 a 92, com Wemby anotando 40 pontos, 15 rebotes e uma assistência. A segunda vitória veio contra o New Orleans Pelicans por 120 a 116, onde o pivô fez 29 pontos, pegou 11 rebotes e deu duas assistências. A última vítima, até agora, foi o Brooklyn Nets, com vitória por 118 a 107, onde Wemby registrou 31 pontos, 14 rebotes e quatro assistências.
Após o jogo contra o Dallas, o pivô Anthony Davis, um dos melhores da liga dentro do garrafão, resumiu como é jogar contra o camisa 1 do Spurs:
— Você só reza para que ele erre! — disse Davis.
A próxima partida do Spurs está marcada para esta segunda-feira (27), contra o Toronto Raptors. A bola sobe às 21h (de Brasília), no Frost Bank Center, no Texas.
Luka vira desfalque no Lakers
Sem contar com LeBron James, a equipe também terá Luka Doncic como desfalque devido a duas lesões. A expectativa é que o armador esloveno fique fora por, pelo menos, uma semana, quando será reavaliado, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.
Enquanto LeBron se recupera de um problema no nervo ciático, Doncic sofre com "uma entorse no dedo esquerdo e uma contusão na perna esquerda", como afirma o jornalista.
A data de retorno ainda não está confirmada, mas a expectativa é que LeBron perca os primeiros 10 jogos do Lakers na temporada regular. Assim, a ideia é adotar uma "abordagem cautelosa" na recuperação do astro de 40 anos, principalmente por sua importância na rotação do Lakers.
