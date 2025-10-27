Discovery Zoo Run tem inscrições abertas para corrida no Zoológico de SP
As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro
O Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo sediarão a Discovery Zoo Run no dia 16 de novembro de 2025. As inscrições para o evento esportivo estão abertas até 7 de novembro, oferecendo aos participantes a oportunidade de realizar atividades físicas em meio à fauna e flora da Mata Atlântica.
Mais informações:
Os participantes podem escolher entre três opções de kits. O básico custa R$ 139,90 mais taxas e inclui camiseta e sacochila. O premium está disponível por R$ 340,90 mais taxas, contendo camiseta, jaqueta e a mochila em formato de sacola. Para crianças, o kit kids é oferecido a R$ 169,90 mais taxas, com camiseta, sacochila e squeeze. O Lance! oferece 10% de desconto na compra de qualquer kit com o cupom LANCE10.
Os adultos participantes terão direito a 50% de desconto no ingresso do Zoológico e Jardim Botânico para um acompanhante. As crianças inscritas na Corridinha Kids garantem entrada gratuita para um acompanhante mediante apresentação do número de peito.
Uma experiência inusitada com a natureza
A competição disponibiliza percursos de 8 km e 4 km para corrida, além da opção de caminhada de 4 km. Os participantes percorrerão trajetos próximos a animais como leões, girafas, hipopótamos e macacos, em uma proposta que integra exercício físico e conscientização ambiental.
Para o público infantil, o evento preparou a Corridinha Kids no Jardim Botânico, com distâncias adaptadas por faixa etária que variam de 50 a 800 metros. O espaço também contará com atividades recreativas para as crianças.
A largada acontecerá na Alameda Principal do Zoológico de SP a partir das 7h, com chegada programada na Alameda dos Coqueiros, no Jardim Botânico, ambos localizados na zona sul da capital paulista.
Todos os inscritos receberão camiseta oficial, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. A retirada dos kits ocorrerá na loja Petz, na Avenida Dr. Ricardo Jafet, 1750, Vila Mariana, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de novembro, das 9h às 18h, e no dia 15, das 10h às 18h.
As inscrições podem ser realizadas pelo site zoorun.com.br ou pela plataforma Ticket Sports. Informações adicionais estão disponíveis no perfil do Instagram @zoologicorun.
