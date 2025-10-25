Lenda da WNBA convida público a acompanhar estrela brasileira

Lenda da WNBA, principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos, Candace Parker fez um convite para o público brasileiro assistir às atuações de Kamilla Cardoso. Em entrevista ao Lance! durante evento do Prime Video, em Los Angeles (EUA), a ex-atleta destacou a trajetória da pivô de 24 anos, que atua pelo Chicago Sky e defende a Seleção Brasileira.

- Se você assistir a ela, vai querer voltar. A carreira que teve na faculdade, o quanto se sacrifica pelo jogo que ama, a sua história... Ela vai ter uma grande carreira na WNBA, então embarque antes que seja tarde demais! - disse.

Tricampeã da WNBA e 2x MVP da liga, Candace Parker agora é comentarista do Prime Video. Segundo sua análise, Kamilla Cardoso tem muito potencial, mas ainda não está entre as melhores do campeonato.

- Ela tem potencial para ser ótima. Mas colocar entre as melhores… Ainda é nova, está crescendo, descobrindo muita coisa, mas tem potencial para ser ótima - opinou.

Kamilla Cardoso corre em quadra pelo Chicago Sky, da WNBA (Foto: Divulgação/Chicago Sky)

Carreira de Kamilla Cardoso, atleta da WNBA

Natural de Montes Claros, em Minas Gerais, Kamilla se mudou aos 14 anos para os Estados Unidos. Jogou basquete no Ensino Médio pela Hamilton Heights. Começou a trajetória no esporte universitário em Syracuse, mas se transferiu para a Universidade da Carolina do Sul. Por lá, foi bicampeã da NCAA com grande destaque, garantindo a terceira pick do draft de 2024 da WNBA. Desde 2021, também é convocada para a Seleção Brasileira.