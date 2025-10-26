menu hamburguer
Vidente crava resultado de Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão

Confronto acontece neste domingo (26)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
05:10
Matheus Pereira, do Cruzeiro, disputa bola durante partida contra o Palmeiras no Mineirão
imagem cameraPalmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (26), no Allianz Parque, às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Alviverde no confronto.

A previsão do tarólogo apontou para uma partida disputada e difícil. Luiz Filho chamou atenção para a seriedade que a equipe do técnico Abel Ferreira irá tratar o compromisso. De acordo com ele, o Alviverde irá buscar a vitória desde o início da partida, mesmo dividindo as atenções entre Brasileiro e Libertadores.

Para o lado celeste, o vidente destacou a necessidade de mudanças na rota e em peças dentro de campo. O principal setor, que pode se encontrar exposto no confronto é o defensivo. Luiz Filho destacou, que o clube mineiro deverá aproveitar as pequenas chances que terá na partida, para assim, tentar vencer.

De uma forma geral, o tarólogo previu um confronto aberto, tendo a possibilidade de empate no confronto. Apesar disso, um cenário mais provável é de uma vitória para o Palmeiras, mas para isso acontecer, a equipe de Abel Ferreira precisará saber impor o próprio jogo.

Palmeiras x Cruzeiro

O confronto entre as equipes acontece em um momento crucial da reta final do Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras ocupa a liderança da competição. Por outro lado, o Cruzeiro se encontra na terceira colocação. A diferença de pontos entre as duas equipes é de apenas cinco pontos.

Atacante Kaio Jorge marca o segundo gol do Cruzeiro contra o Palmeiras no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

