Luka Doncic sofre com lesão e vira desfalque do Lakers na NBA; entenda

O início da temporada 2025/26 da NBA começou com problemas para o Los Angeles Lakers. Sem contar com LeBron James, a equipe também terá Luka Doncic como desfalque devido a duas lesões. A expectativa é que o armador esloveno fique fora por, pelo menos, uma semana, quando será reavaliado, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Splitter estreia com vitória categórica sobre Warriors de Stephen Curry

Enquanto LeBron se recupera de um problema no nervo ciático, Doncic sofre com "uma entorse no dedo esquerdo e uma contusão na perna esquerda", como afirma o jornalista. Com isso, está confirmada a ausência dos dois astros no jogo contra Sacramento Kings deste domingo (26).

O Los Angeles Lakers disputou duas partidas na NBA 2025/26, até o momento, com uma vitória e uma derrota. Na estreia, Luka deu o primeiro susto nos torcedores da franquia californiana ao sentir um incômodo na virilha durante o duelo contra o Golden State Warrios. O armador, no entanto, descartou uma lesão na saída do vestiário.

continua após a publicidade

— Provavelmente, não é nada. Só senti um pouco porque meu quadril foi para o outro lado. É só um incômodo leve, nada demais — disse Doncic.

O "jogo" virou com a nova lesão confirmada pelo jornalista. Com isso, a longo prazo, as lesões se tornam um problema para outros confrontos do Lakers no início da temporada regular. A dupla entre Doncic e James não deve compor o elenco californiano até o duelo contra o Miami Heat no dia 2 de novembro, quando completa uma semana para o esloveno.

Possível volta à NBA de Doncic

Caso volte no período esperado, a expectativa é de que Luka volte já para o jogo contra o Portland Trail Blazers, do técnico brasileiro Tiago Splitter, no dia seguinte. O caso do ala de 40 anos, no entanto, não parece ser "tão simples".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A data de retorno ainda não está confirmada, mas a expectativa é que LeBron perca os primeiros 10 jogos do Lakers na temporada regular. Assim, a ideia é adotar uma "abordagem cautelosa" na recuperação do astro de 40 anos, principalmente por sua importância na rotação do Lakers.