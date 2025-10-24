Conheça a arena dos Lakers na NBA, movida por luxo e ostentação

A convite do Prime Video, o Lance! conheceu a Crypto.com Arena, casa do Los Angeles Lakers na NBA. Também jogam por lá o Los Angeles Sparks, da WNBA (basquete feminino), e o Los Angeles Kings, da NHL (hóquei) - o Clippers atuou por lá entre 1999 e 2024. O ginásio é privado, pertence à companhia AEG e fica localizado no centro (ou "Downtown") de Los Angeles, na Califórnia (EUA). Com opções de experiências luxuosas e exclusivas, movimenta milhões de dólares por ano.

A Crypto.com Arena é a casa dos Lakers desde 1999, quando foi construída por 375 milhões de dólares, e tem capacidade para 18,997 pessoas em jogos de basquete. Antes, a equipe jogava no The Forum, localizado em área mais afastada do centro e próxima ao aeroporto da cidade. A localização, inclusive, foi o principal motivo para a mudança, que ajudou a revitalizar a zona central de L.A.

O ginásio passou por mudanças importantes recentemente. Até 2021, levava o nome da Staples, empresa de comércio de artigos de escritório. No entanto, a companhia sofreu problemas financeiros durante a pandemia e negociou com a AEG o fim da parceria, renunciando a acordo perpétuo. Posteriormente, o site de serviços financeiros Crypto.com adquiriu os naming rights por 700 milhões de dólares. Além disso, o local deixou de ser a casa do Los Angeles Clippers, que inaugurou o tecnológico Intuit Dome em agosto de 2024.

Ao redor da arena, há bares e restaurantes com preços mais baixos que dentro do ginásio. A entrada da Crypto.com Arena é impactante: são diversas estátuas de lendas dos Lakers e dos Kings. No mundo do basquete, são homenageados Kobe Bryant (com duas estátuas), Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Jerry West, Elgin Baylor e George Mikan. A escultura que mostra Shaq pendurado em um aro, inclusive, precisou de mudanças estruturais para ser instalada.

Por dentro, a arena ostenta as conquistas das três equipes da casa, além de exibir as camisas aposentadas de ídolos. Tiveram esse privilégio os ex-jogadores de basquete Kobe Bryant (8 e 24), Wilt Chamberlain (13), Pau Gasol (16), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44), Jamaal Wilkes (52) e George Mikan (99).

Camisas aposentadas de ídolos dos Lakers na Crypto.com Arena (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Atualmente, o ginásio tem estrutura e recursos para trocar a quadra de hóquei para a de basquete em duas horas se necessário. O gelo fica por baixo da madeira, colocada com pedaços que se unem. A transição também envolve alterações nas dimensões e, consequentemente, distância da arquibancada.

Comércio da Crypto.com Arena tem mercado revolucionário

Dentro do ginásio, existem muitas opções de comidas e bebidas: cachorro-quente (o mais popular), hambúrguer, pizza, comida mexicana. O consumo de bebida alcoólica é permitido. Os preços, porém, são bem elevados. A cerveja pode custar três vezes mais que em bares localizados em áreas igualmente nobres da cidade.

Preços na Crypto.com Arena

Caneca de chopp (cerca de 500ml): US$ 18,49 a US$ 20,49

Lata de cerveja (cerca de 300ml): US$ 11,99

Chips industrializado: US$ 6,75

Pretzel: US$ 11

Cachorro-quente: US$ 13,50 a US$ 21,00

Batata frita: US$ 8,00 a US$ 10,00

Refrigerante: US$ 5,00 a US$ 9,99

Mas o destaque do comércio da arena é um mercado com funcionamento curioso: o torcedor passa o cartão de crédito na entrada e escolhe o que quiser. Através de câmeras de monitoramento, o preço dos produtos escolhidos é calculado e cobrado posteriormente, sem que a pessoa passe por um caixa. O processo é prático, evita filas e, claro, incentiva o consumo.

O ginásio também conta com a tradicional loja de produtos das equipes da casa. Por lá, chaveiros custam por volta de 10 dólares, blusas casuais, 50, e de jogo, 120.

Luxo e ostentação são pilares da arena dos Lakers

Em jogos de temporada regular do Los Angeles Lakers, os ingressos mais baratos, que ficam bem distantes da quadra, custam cerca de 200 dólares. Os mais próximos passam dos 1000 dólares. No entanto, boa parte do dinheiro movimentado vem de experiências exclusivas e luxuosas.

O torcedor que quiser pagar 1 milhão de dólares por temporada ganha um camarote privativo com ótima visão da quadra. Ainda tem um seleto grupo de 56 torcedores que pagam 5 milhões de dólares por temporada para contar com enormes salas privadas e estacionar no mesmo lugar que os jogadores. O público abastado também pode participar de festas em uma boate na própria arena após as partidas.

Visão do camarote privado da Crypto.com Arena (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Outra forma de lucro são as ações de patrocinadas espalhadas por todo o ginásio, com anúncios e ativações, como a exibição de carros.

Ginásio de Los Angeles também estará nas Olimpíadas de 2028

A Crypto.com Arena receberá disputas de ginástica na próxima edição dos Jogos Olímpicos - a possibilidade de também sediar lutas de boxe está sendo discutida. Os torcedores que pagam o ingresso com salas privativas durante a temporada terão direito de usá-las da mesma forma nas Olimpíadas. Logo ao lado do ginásio, um centro de convenções será a casa de outras cinco modalidades.

Relação de longa data com a música

Nem só de esporte vive a Crypto.com Arena, que também tem relação forte com a música. Além de ser palco de grandes shows, divulgados em telões e banners no ginásio, o local recebeu 22 edições do Grammy, maior prêmio musical dos Estados Unidos.

A área ao redor do ginásio é conhecida como "escada" de artistas. Logo ao lado, se encontram uma boate e um teatro - que não recebe eventos simultâneos à arena em "acordo de cavalheiros". Muitos cantores se apresentam primeiro na casa noturna, com capacidade para menos de 500 pessoas, posteriormente no local de espetáculos, quando já tem demanda para milhares de fãs, e, enfim consolidados, se credenciam para shows enormes na Crypto.com Arena.