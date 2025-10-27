menu hamburguer
Mais Esportes

Guia Troféu José Finkel 2025: provas, atletas e últimas equipes campeãs

O campeonato será disputado em piscina longa (50m)

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/10/2025
13:28
Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação 2025, no Clube de Regatas do Flamengo, neste domingo, 20. Foto: Satiro Sodré/SSPress
O Troféu José Finkel é uma das competições mais importantes do calendário nacional da natação, pois serve como seletiva para o Campeonato Mundial de Natação. Em 2025, o torneio acontece entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, com transmissão da Swim Channel TV.

O torneio reúne a elite da natação brasileira em disputas por provas individuais e revezamentos, além de premiar os clubes que somam mais pontos ao longo da competição. Com a inclusão das provas de 50m nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o José Finkel será uma boa oportunidade para os atletas apresentarem bons tempos e se destacarem para as futuras seletivas olímpicas.

Entre os atletas de destaque está Maria Fernanda Costa, ou Mafê, que vai disputar os 100m e 800m livre. A nadadora foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, conquistou o 4º lugar nos 400m livre e o 5º lugar nos 200m livre no Mundial de 2024, em Doha, e ficou em 7º lugar nos 400m livre nos Jogos Olímpicos de 2024.

Além disso, o veterano Nick Albiero fará sua despedida oficial das piscinas no Finkel, competindo nos 50m e 100m costas e 50m e 100m borboleta.

Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação 2025, no Clube de Regatas do Flamengo, neste domingo, 20. Foto: Satiro Sodré/SSPress

Provas e programação

As eliminatórias começam na parte da manhã, entre às 9h e às 12h30 (de Brasília), enquanto as finais começam Pas 17h30 e vão até às 20h30 (de Brasília)

Terça (28) - 1° dia

  1. 400m livre - feminino
  2. 400m livre - masculino
  3. 100m borboleta - feminino
  4. 100m bornoleta - masculino
  5. 200m peito - feminino
  6. 200m peito - masculino
  7. 4x100 livre - feminino
  8. 4x100 livre - masculino

Quarta (29) - 2° dia

  • 200m costas - masculino
  • 200m costas - feminino
  • 50m peito - masculino
  • 50m peito - feminino
  • 200m medley - masculino
  • 200m medley - feminino
  • 4x200m livre - masculino
  • 4x200m livre - feminino

Quinta (30) - 3° dia

  1. 100m livre - feminino
  2. 100m livre - masculino
  3. 200m borboleta - feminino
  4. 200m bornoleta - masculino
  5. 50m costas - feminino
  6. 50m costas - masculino
  7. 800m livre - feminino
  8. 1500m livre - masculino
  9. 4x100 livre - misto

Sexta (31) - 4° dia

  1. 400m medley - feminino
  2. 400m medley - masculino
  3. 200m livre - feminino
  4. 200m livre - masculino
  5. 50m borboleta - feminino
  6. 50m bornoleta - masculino
  7. 100m peito - feminino
  8. 100m peito - masculino
  9. 4x100 livre - misto

Sábado (1) - 5° dia

  • 100m costas - masculino
  • 100m costas - feminino
  • 50m livre - masculino
  • 50m livre - feminino
  • 800m livre - masculino
  • 1500m livre - feminino
  • 4x100m medley - masculino
  • 4x100m medley - feminino

Últimos campeões do José Finkel

Entre as equipes com mais títulos do Troféu José Finkel, estão o Minas, com 13 troféus, e o Pinheiros, com 18. A equipe mineira não vence a competição desde 2021, enquanto o time paulista busca o tetracampeonato consecutivo.

  • 2015 – Minas Tênis Clube
  • 2016 – Esporte Clube Pinheiros
  • 2017 – Esporte Clube Pinheiros
  • 2018 – Esporte Clube Pinheiros
  • 2019 – Minas Tênis Clube
  • 2020 – Não realizado (pandemia de COVID-19)
  • 2021 – Minas Tênis Clube
  • 2022 – Esporte Clube Pinheiros
  • 2023 – Esporte Clube Pinheiros
  • 2024 – Esporte Clube Pinheiros

