O reencontro entre New York Giants e Philadelphia Eagles ficou marcado por um momento triste. O Running Back calouro e sensação da temporada, Cam Skattebo, que se mostrou uma das jovens promessas do elenco nova-iorquino, sofreu uma grave lesão no tornozelo direito durante a derrota por 38 a 20, neste domingo, na Filadélfia.

continua após a publicidade

De acordo com o comunicado oficial da equipe, Skattebo pasou por cirurgia ainda na noite de domingo em um hospital local. O jogador da NFL deixou o campo com o tornozelo imobilizado e visivelmente abalado.

Alerta de imagens fortes na lesão de Cam Skattebo.

A contusão aconteceu no segundo quarto, quando Skattebo tentava receber um passe e acabou sendo tackleado de forma desajeitada pelo Linebacker dos Eagles, Zack Baun. No lance, o pé do Running Back ficou preso no gramado do Lincoln Financial Field, dobrando de maneira preocupante. Assim que ele caiu, os companheiros de time demonstraram preocupação e tristeza, enquanto o calouro era retirado do campo de maca.

continua após a publicidade

- Me sinto absolutamente péssimo por ele. Foi uma cena dura de ver. É devastador ver um dos seus jogadores, especialmente um jovem com tanto potencial, passar por algo assim. Todo o grupo sente o mesmo. - afirmou o técnico Brian Daboll após a partida

Antes de se machucar, o calouro havia acumulado 12 jardas terrestres, 18 jardas recebidas e um touchdown, ajudando os Giants a se manterem vivos no jogo, que naquele momento estava 14 a 7 para os Eagles. Após sua saída, Tyrone Tracy Jr. e Devin Singletary dividiram as corridas e recepções no backfield, combinando para 81 jardas totais, mas não conseguiram evitar que os Eagles dominassem o segundo tempo.

continua após a publicidade

Com a lesão, Cam Skattebo deve ficar fora por tempo indeterminado, e os Giants terão de reorganizar seu jogo terrestre nas próximas semanas. A ausência do jogador da NFL é mais um duro golpe nos Giants, que perdera recentemente o Wide Receiver, também peça-chave deste ataque, para uma lesão que o tirou da temporada 2025 da liga.

Na internet, diversos fãs se solidarizaram com Skattebo:

A próxima partida do New York Giants é contra o San Francisco 49ers, em casa, pela semana 9 da NFL, às 15h (de Brasília).