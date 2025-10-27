menu hamburguer
Mais Esportes

Jogador da NFL sofre grave lesão e é retirado de campo, em melhor momento da carreira

Cam Skattebo vinha sendo um dos destaques dos Giants mas precisará passar por cirurgia

Cam Skattebo, jogador da NFL, sofre grave lesão em Giants x Eagles
imagem cameraCam Skattebo, jogador da NFL, sofre grave lesão em Giants x Eagles (Imagem: Fox News)
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 27/10/2025
12:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

O reencontro entre New York Giants e Philadelphia Eagles ficou marcado por um momento triste. O Running Back calouro e sensação da temporada, Cam Skattebo, que se mostrou uma das jovens promessas do elenco nova-iorquino, sofreu uma grave lesão no tornozelo direito durante a derrota por 38 a 20, neste domingo, na Filadélfia.

De acordo com o comunicado oficial da equipe, Skattebo pasou por cirurgia ainda na noite de domingo em um hospital local. O jogador da NFL deixou o campo com o tornozelo imobilizado e visivelmente abalado.

Alerta de imagens fortes na lesão de Cam Skattebo.

A contusão aconteceu no segundo quarto, quando Skattebo tentava receber um passe e acabou sendo tackleado de forma desajeitada pelo Linebacker dos Eagles, Zack Baun. No lance, o pé do Running Back ficou preso no gramado do Lincoln Financial Field, dobrando de maneira preocupante. Assim que ele caiu, os companheiros de time demonstraram preocupação e tristeza, enquanto o calouro era retirado do campo de maca.

- Me sinto absolutamente péssimo por ele. Foi uma cena dura de ver. É devastador ver um dos seus jogadores, especialmente um jovem com tanto potencial, passar por algo assim. Todo o grupo sente o mesmo. - afirmou o técnico Brian Daboll após a partida

Antes de se machucar, o calouro havia acumulado 12 jardas terrestres, 18 jardas recebidas e um touchdown, ajudando os Giants a se manterem vivos no jogo, que naquele momento estava 14 a 7 para os Eagles. Após sua saída, Tyrone Tracy Jr. e Devin Singletary dividiram as corridas e recepções no backfield, combinando para 81 jardas totais, mas não conseguiram evitar que os Eagles dominassem o segundo tempo.

Com a lesão, Cam Skattebo deve ficar fora por tempo indeterminado, e os Giants terão de reorganizar seu jogo terrestre nas próximas semanas. A ausência do jogador da NFL é mais um duro golpe nos Giants, que perdera recentemente o Wide Receiver, também peça-chave deste ataque, para uma lesão que o tirou da temporada 2025 da liga.

Na internet, diversos fãs se solidarizaram com Skattebo:

A próxima partida do New York Giants é contra o San Francisco 49ers, em casa, pela semana 9 da NFL, às 15h (de Brasília).

