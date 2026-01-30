Kings League Brasil anuncia novo patrocinador

Nova parceria. A Kings League Brasil anunciou acordo com a multinacional de serviços financeiros Visa para a temporada 2026. A empresa estadunidense se tornando, assim, parceira oficial da liga e principal patrocinadora das ativações comerciais no país.

Oficialmente, a marca será patrocinadora durante o Mercato - janela de transferências da liga - e também será o meio de pagamento oficial da competição no país. Assim, promete oferecer benefícios exclusivos como pré-venda de ingressos, descontos e experiência. Com o acordo, a Visa também será parceira oficial de todas as competições da Kings League Brasil em 2026.

- Estamos orgulhosos da parceria com a Visa, uma marca global de forte relevância no mundo todo, mas especialmente no Brasil, e que tem um compromisso claro com os esportes e os públicos mais jovens - afirmou Gorka Herrero, diretor comercial global da liga. E completou:

- A parceria tem tudo a ver com a visão e a estratégia de crescimento da Kings League. Este é só o primeiro passo de uma colaboração global mais ampla e o Brasil, com sua importância estratégica para as duas partes, era o lugar ideal para começarmos.

Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa no Brasil, celebrou a parceria.

- Acreditamos em promover todos e em todos os lugares. Os games, os esportes eletrônicos e os esportes de próxima geração - como é o caso da Kings League - são plataformas poderosas para fazermos exatamente isso - destacou a dirigente, que emendou:

- O Brasil tem uma das culturas de game e futebol mais vibrantes e diversas do mundo. A parceria com a Kings League Brasil nos permite celebrar essa paixão e, ao mesmo tempo, fomentar uma comunidade mais inclusiva, acessível e digitalizada.