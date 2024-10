Warriors começa temporada da NBA com feito histórico

O Golden State Warriors começou a temporada da NBA com um feito histórico. Pela primeira vez, uma franquia iniciou o campeonato com duas vitórias por mais de 35 pontos de diferença. Primeiro, o time de Stephen Curry e companhia bateu o Portland Trail Blazers por 140 a 104. Depois, superou o Utah Jazz por 127 a 86. As duas partidas foram disputadas fora de casa.

continua após a publicidade

A equipe treinada por Steve Kerr dá continuidade à ótima forma apresentada na pré-temporada da NBA, quando venceu todos os seis duelos disputados.

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Resultados do Warriors em 2024/25

Warriors 91 x 90 Clippers (pré-temporada)

Warriors 122 x 112 Kings (pré-temporada)

Warriors 109 x 106 Kings (pré-temporada)

Warriors 111 x 93 Pistons (pré-temporada)

Warriors 111 x 97 Lakers (pré-temporada)

Warriors 132 x 74 Lakers (pré-temporada)

Warriors 140 x 104 Blazers (temporada regular)

Warriors 127 x 86 Jazz (remporada regular)

continua após a publicidade

Os Warriors apresentaram um jogo muito coletivo nas duas primeiras partidas da temporada, desempenho bem diferente da última edição, quando a dependência de Stephen Curry foi gritante. O armador não foi o cestinha da equipe nos dois confrontos iniciais da NBA 2024/25 - Steph anotou 19 pontos contra os Blazers e 20 diante do Jazz.

Nas duas ocasiões, o maior pontuador foi Buddy Hield, que chegou à franquia de San Francisco neste ano. O ala-armador dos Warriors marcou 22 pontos em apenas 15 minutos contra os Blazers e 27 pontos em 20 minutos no duelo com o Jazz.

continua após a publicidade

Buddy Hield em ação pelo Warriors na NBA (Foto: Alex Goodlett / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando é o próximo jogo do Warriors na NBA?

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

📆 Data: 27 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Chase Center, em San Francisco

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video