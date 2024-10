Antetokounmpo aparece fantasiado após jogo: ‘Tenho que entreter meus filhos’

Giannis Antetokounmpo arrancou risadas na coletiva de imprensa, após a partida entre o Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, na sexta-feira (25). O astro da NBA apareceu nas entrevistas pós-jogo vestido de Sr. Cabeça de Batata, um dos personagens da franquia de filmes “Toy Story”. Pai de três filhos, o jogador explicou o que o figurino inusitado foi para “entreter” as crianças.

— Quando você é casado, não pode dizer não para as coisas. Quando o dia começa, você tem uma agenda. Você vai treinar, vai voltar, vai brincar com as crianças, tirar um cochilo, e então tem uma fantasia pronta para você. Ganhando ou perdendo, você vai colocar essa fantasia. No final do dia, antes de ser um jogador de basquete, você é pai. Por isso escolhi essa fantasia, porque primeiro eu sou um pai. Tenho três filhos e tenho que entreter meus filhos — explicou Antetokounmpo.

Antetokounmpo é casado com a empresária e ex-jogadora de vôlei, Mariah Riddlesprigger. Os dois tem três filhos: Liam Charles (quatro anos), Maverick Shai (três), e a caçula Eva Booke, que completou um ano.

Giannis de "Senhor Cabeça de Batata" na coletiva pós-jogo (Foto: Reprodução)

Apesar do bom humor, o Bucks perdeu para o Bulls por 122 a 133. Giannis foi o jogador do Bucks com mais cestas na partida, marcando 38 pontos. Ele também somou 11 rebotes e 5 assistências. No lado adversário, Coby White brilhou e marcou 35 pontos, liderando o Bulls na vitória.

Antetokounmpo volta às quadras com o Milwaukee Bucks no domingo (27), às 19h, contra o Brooklyn Nets.