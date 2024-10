O Los Angeles Lakers decidiu enviar Bronny James, filho de LeBron James, à sua equipe afiliada na liga de desenvolvimento da NBA, a G League. Assim que o campeonato começar, o jovem deverá atuar pelo South Bay Lakers. Como consequência, terá o tempo com a franquia principal reduzido. A informação é do jornalista Shams Charania, da ESPN.

A G League começa apenas no dia 27 de dezembro. Portanto, Bronny deve estar no banco de reservas do Lakers pelos próximos seis jogos. O jovem tem a oportunidade de impressionar a comissão técnica nesse período e, quem sabe, continuar sendo aproveitado na equipe principal.

Muitos jovens recém-chegados à NBA são cedidos à liga de desenvolvimento, então a decisão dos Lakers acerca de Bronny não é uma surpresa. Antes da partida de estreia na temporada, diante do Phoenix Suns, o técnico J.J. Redick havia confirmado que o atleta iria alternar entre as duas equipes.

Ainda durante o Media Day, LeBron James também levantou essa possibilidade. O pai de Bronny deixou claro que o principal objetivo seria desenvolver o basquete do filho, que foi a 55ª escolha do último draft.

A primeira participação de Bronny na NBA não foi muito marcante. O jogador atuou durante apenas dois minutos contra o Minnesota Timberwolves, nos quais pegou um rebote e não pontuou. Os Lakers venceram a partida por 110 a 103.

Quando é o próximo jogo do Lakers na NBA?

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

📆 Data: 26 de outubro, às 23h30 (de Brasília)

📍 Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney +