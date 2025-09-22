O ex-campeão mundial do PRIDE e ícone do UFC Wanderlei Silva teve que adaptar seus treinamentos para o Spaten Fight Night afim de acomodar o novo adversário - simplesmente Acelino Popó Freitas. E Wand admitiu ter ficado decepcionado com o arquirrival Vitor Belfort, que deixou o combate por concussão.

Em entrevista coletiva antes do evento deste sábado, 27 de setembro, o ‘’Cachorro Louco’’ elogiou a coragem de Popó Freitas, elogiou a organização do evento por ter achado um substituto ‘’ainda melhor’’ que Belfort e criticou o ‘’Fenômeno’’.

- Fiquei decepcionado (com a saída de Belfort). Eu estava me preparando para lutar com ele. Mas fiquei feliz porque o Spaten Fight Night achou um adversário ainda melhor, que é o Popó. Eu acho o Popó muito melhor que o meu antigo adversário e eu tenho certeza que vou fazer um grande combate - comentou Wand, que não escondeu a bronca com Vitor.

- Ele (Belfort) tinha que pegar e fazer o que ele fala. Porque ele fala tanto em força, perseverança, otimismo. Aí vai e me faz uma coisa dessas. Acho que para vocês verem como é o mental do atleta. É um atleta, ele tem que estar confiante, ele tem que acreditar nele, ele tem que saber o que ele pode fazer. Ele tem que vir aí na frente do espelho e falar, eu sou um leão, eu sou um leão, qualquer coisa, não é? Contratar um psicólogo, fazer uma terapia, não é? - disparou.

Wanderlei admite mudanças no treino de boxe para Popó

Apesar da bronca com Belfort, Wanderlei admitiu que a mudança para Popó foi ótima, já que se trata de um tetracampeão mundial de boxe e o Hall da Fama do UFC pretende fazer um estrondo no seu retorno às competições.

Para isso, porém, foi preciso fazer algumas adaptações nos treinamentos. Wand precisou trazer sparrings menores e destros, uma vez que vinha treinando com atletas mais fortes e canhotos, como Vitor.

- A gente adaptou algumas técnicas. O meu antigo adversário era canhoto e agora o Popó é destro. A gente deu uma estudada no jogo dele para ver, não é? Mas é muito bom lutar com o Popó. Eu sempre gostei de enfrentar atletas de outras modalidades na modalidade deles. Lutei com a galera do kickboxing no kickboxing, com lutadores de jiu-jitsu no jiu-jitsu, com atletas de wrestling no wrestling e agora com o Popó no boxe.