Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas recebeu uma ligação para substituir Vitor Belfort e enfrentar Wanderlei Silva na luta principal do Spaten Fight Night e nem titubeou: aceitou logo o desafio contra o campeão mundial de MMA. A luta, que acontecerá nas regras do boxe, irá opor duas grandes escolas das artes marciais brasileiras. Popó, que completou 50 anos neste domingo, participou do treino aberto e da coletiva no Rio de Janeiro, antes do evento deste sábado, 27 de setembro.

Porém, o que é certo é o respeito entre as duas partes, mas que vem com pitadas de provocação. Durante coletiva com a imprensa, Popó fez questão de provocar Wanderlei. Ao ser questionado sobre o estilo de luta do adversário, o boxeador disse que pretende fazer com que o ‘’Cachorro Louco’’ vire o ‘’Cachorro Morto’’.

- Eu tive que modificar o meu treinamento, os meus sparrings. Normalmente, os sparrings a gente faz com atletas do nosso peso, de 70 a 80 quilos. Mas eu tive que treinar com lutadores de 90 a 100 quilos. O apelido dele já diz quem ele é, não é? O Cachorro Louco. Depois, possa ser que se torne o Cachorro Morto, que é o que eu pretendo - brincou Popó.

Confiança no boxe é a chave para Popó

O tetracampeão admitiu que a diferença de peso entre ele e Wand é um fato que pode impactar o decorrer da luta, mas acredita que sua experiência no boxe fará ainda mais a diferença. E Popó relembra outros atletas que tentaram a sorte com campeões de boxe e não se deram bem.

- Todas as vezes que alguém desafiou um lutador de boxe em cima de um ringue...o Logan Paul e o Conor McGregor desafiaram o Mayweather e não se deram bem. São de outras modalidades. A gente tem todos os parâmetros para estar dentro de um ringue e fazer o nosso jogo - declarou o boxeador, que admitiu, porém, nunca pensar em lutar MMA contra Wanderlei.

- Todas as vezes que me desafiaram, eu estava pronto. E não estaria aqui se não estivesse pronto. E também não estaria aqui se fosse MMA porque eu ia tomar um c.... da p.... Me desculpem (risos). Mas como é boxe, aí eu vou, estou na minha - brincou Popó.

O Spaten Fight Night ocorre neste sábado, 27 de Setembro, em São Paulo e terá, além de Popó x Wanderlei Silva na luta principal, o evento também contará com grandes duelos de boxe como a defesa do cinturão mundial de Bia Ferreira, que enfrenta Maira Moneo, e Hebert Conceição defendendo seu cinturão brasileiro contra Yamaguchi Falcão.