Lenda do tênis indiano lamenta tragédia com queda de avião

Com 242 pessoas a bordo e apenas um sobrevivente, a queda de um avião, na quinta-feira, deixou a Índia e o mundo da aviação de luto. Nas redes sociais, um dos principais tenistas do país, Leander Paes, nesta sexta-feira, se solidarizou com as vítimas dessa que é uma das maiores tragédias aéreas da história indiana.



'Em profunda solidariedade com todos os afetados com a queda do avião em Ahmedabad. Que paz e força possam encontrar cada coração em luto', escreveu o multicampeão.





Enquanto profissional, Paes, que completa 52 anos na próxima terça-feira, conquistou 54 troféus nas duplas e acumulou US$ 8,58 milhões. Ao todo, foram oito títulos de Grand Slam: três em Roland Garros (1999, 2001 e 2009), três no US Open (2006, 2009 e 2013) e um no Aberto da Austrália (2012) e outro em Wimbledon (1999).

Sobrevivente da queda do avião relata como escapou

Ex-número 1 do mundo e um dos maiores duplistas da história, o indiano venceu 770 partidas e sofreu 457 derrotas.



Britânico de 40 anos, o passageiro Vishwash Kumar Ramesh foi o único sobrevivente da tragédia:



- Cerca de 30 segundos após a decolagem, houve um forte barulho e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu com muita velocidade. Quando recobrei a consciência, vi muitos corpos por todos os lugares, foi terrível. Tudo aconteceu na minha frente e não consigo acreditar como escapei. Fiquei em pé e corri. Destroços do avião estavam em toda a parte. Alguém me ajudou a entrar na ambulância e fui levado ao hospital - relatou ao portal local Hindustan Times.





Após visita a parentes na Índia, Vishwash e o irmão, Ajay, de 45 anos, voltavam para o Reino Unido. Além das 241 vítimas que estavam na aeronave, cerca de 24 pessoas também morreram com o choque do avião com o solo.



