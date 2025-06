Djokovic desabafa: ‘Nunca fui tão amado quanto Federer e Nadal’

Recordista de títulos de Grand Slam (24), Novak Djokovic desabafou sobre a relação da torcida com o espanhol Rafael Nadal (22) e o suíço Roger Federer (20). Como se sabe, eles formam o Big 3. Em entrevista ao programa 'Failure of the Champion', que é comandado pelo ex-jogador de futebol croata Slaven Bili, o sérvio abordou vários assuntos.

continua após a publicidade

➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Campeão mundial pelo Corinthians joga torneio de tênis

- Sou um homem com muitas falhas, é claro. No entanto, sempre tentei viver com o coração e as boas intenções e, em última análise, ser eu mesmo - declarou o sérvio, que explicou que teve muitas dificuldades de lidar com o que ele chamou de rejeição do público.



Djokovic se sentia uma criança indesejada, em relação a Federer e Nadal





- Eu jogava e ainda me sentia como uma criança indesejada. Eu me perguntava por que isso acontecia. Isso me magoava. Depois, pensei que a torcida me aceitaria se eu agisse de forma diferente. Mas também não foi o caso - declarou ele, que chegou ao topo do circuito já diante do auge da rivalidade Roger Federer e Rafael Nadal.

continua após a publicidade

- Nunca fui tão amado quanto Federer e Nadal porque não era para eu estar ali - continuou o desabafo do sérvio.





- Eu era o cara pequeno, o terceiro cara que chegou e disse: 'Vou ser o número um'. Muita gente não gostou disso - pondera.

No auge de sua rivalidade com Nadal e Federer, Djokovic foi, muitas vezes, acusado de ser distante e frio com os adversários, mas ele destacou que nada passou da esfera esportiva:



- Só porque alguém é meu maior rival não significa que eu deseje mal a ele, o odeie ou queira fazer qualquer outra coisa em quadra para derrotá-lo. Lutamos pela vitória, e o melhor jogador venceu.



Questionado se é mais próximo de Nadal, até por um questão de menor diferença de idade, Djokovic buscou ser sincero:



- Sempre respeitei tanto ele quanto Federer. Nunca disse uma única palavra ruim sobre eles e nunca direi. Eu os admirava e ainda os admiro. Mas sempre me dei melhor com Nadal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte