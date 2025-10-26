São Paulo será sede do Mundial de Clubes de Vôlei feminino
O Brasil terá dois representante na competição
Após a vitória do Osasco sobre o Sorocaba por 3 sets a 0, o técnico Luizomar anunciou para o público presente no Ginásio de Esportes Prof. José Liberatti, que a cidade de São Paulo sediará o Mundial de Clubes de Vôlei. As datas ainda não estão confirmadas, mas a competição está prevista para acontecer em dezembro deste ano.
O Mundial de Clubes reúne as oito melhores equipes do mundo, e o Brasil contará com dois representantes: Osasco e Praia Clube. Além disso, o Alianza Lima, do Peru, também já está classificado. O restante dos clubes ainda serão definidos: campeão e vice europeu, campeão e vice asiático, campeão africano e o país sede ainda ganha uma vaga extra, que ainda não foi definida.
Esta será a terceira vez que a capital sedia a competição, a última vez foi em 1991 e 1994. Sendo que nas duas ocasiões, times paulistas saíram vencedores: Sadia faturou o título na primeira edição; Sorocaba, na segunda. O Osasco foi o último clube brasileiro a vencer a competição, em 2012.
Últimos campeões do Mundial de Clubes de Vôlei feminino
|2024
|Imoco Volley Conegliano
|Itália
2023
Eczacıbaşı Dynavit Istanbul
Turquia
2022
Imoco Volley Conegliano
Itália
2021
VakıfBank SK
Turquia
2019
Imoco Volley Conegliano
Itália
2018
VakıfBank SK
Turquia
2017
VakıfBank SK
Turquia
2016
Eczacıbaşı VitrA
Turquia
2015
Eczacıbaşı VitrA
Turquia
2014
Dinamo Kazan
Rússia
