São Paulo será sede do Mundial de Clubes de Vôlei feminino

O Brasil terá dois representante na competição

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/10/2025
12:28
Atualizado há 2 minutos
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
imagem cameraTijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
Após a vitória do Osasco sobre o Sorocaba por 3 sets a 0, o técnico Luizomar anunciou para o público presente no Ginásio de Esportes Prof. José Liberatti, que a cidade de São Paulo sediará o Mundial de Clubes de Vôlei. As datas ainda não estão confirmadas, mas a competição está prevista para acontecer em dezembro deste ano.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Mundial de Clubes reúne as oito melhores equipes do mundo, e o Brasil contará com dois representantes: Osasco e Praia Clube. Além disso, o Alianza Lima, do Peru, também já está classificado. O restante dos clubes ainda serão definidos: campeão e vice europeu, campeão e vice asiático, campeão africano e o país sede ainda ganha uma vaga extra, que ainda não foi definida.

Esta será a terceira vez que a capital sedia a competição, a última vez foi em 1991 e 1994. Sendo que nas duas ocasiões, times paulistas saíram vencedores: Sadia faturou o título na primeira edição; Sorocaba, na segunda. O Osasco foi o último clube brasileiro a vencer a competição, em 2012.

Dentil Praia Clube na final do Mineiro de Vôlei Feminino 2025 (Foto: Mari Mendonça/DPC)
Dentil Praia Clube na final do Mineiro de Vôlei Feminino 2025 (Foto: Mari Mendonça/DPC)

Últimos campeões do Mundial de Clubes de Vôlei feminino

2024Imoco Volley ConeglianoItália

2023

Eczacıbaşı Dynavit Istanbul

Turquia

2022

Imoco Volley Conegliano

Itália

2021

VakıfBank SK

Turquia

2019

Imoco Volley Conegliano

Itália

2018

VakıfBank SK

Turquia

2017

VakıfBank SK

Turquia

2016

Eczacıbaşı VitrA

Turquia

2015

Eczacıbaşı VitrA

Turquia

2014

Dinamo Kazan

Rússia

