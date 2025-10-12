Neste domingo (12), o Sada Cruzeiro se consagrou campeão do Mineiro de Vôlei pela 16ª vez consecutiva. A equipe superou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, com as parciais de 25/22, 25/20 e 25/21. Ao final do confronto, Filipe Ferraz, técnico da Raposa, falou sobre a sequência de temporadas gloriosas e consistentes da equipe, em entrevista ao "O Tempo".

continua após a publicidade

— É um trabalho diário e mental deles (jogadores) também. É um trabalho de trazer um tipo de pensamento forte: "Eu tenho que vir, fazer o meu melhor todos os dias, consciente e consistente no dia a dia, seja qual for o trabalho pedido, os objetivos implementados durante os treinos e no jogo.". O jogo é onde vemos se realmente tudo o que foi feito está funcionando" — disse o técnico.

➡️ Consegue repetir? Hexadecacampeão! Cruzeiro vence 16º título Mineiro consecutivo

O comandante ainda elogiou o desempenho dos jogadores na final do estadual.

— O que eles (jogadores) fizeram hoje, mais uma vez, com consciência e com consistência, fez o time voar. E o time voou, com um 3 a 0 absurdo contra uma grande equipe como o Minas. O nosso time realmente foi superior e esta aí mais um título — completou Filipe.

continua após a publicidade

De jogador a técnico

Filipe Ferraz chegou ao Cruzeiro na temporada 2010/11. Como jogador, levantou 39 troféus com o time. Em 2021/22, se tornou comandante da equipe e, desde então, conquistou 19 títulos, sendo o do Mineiro de vôlei o mais recente. Em 2024/25, foi campeão e eleito o melhor técnico da Superliga.

Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)

Estreia na Superliga

O Cruzeiro estreia na Superliga de vôlei no dia 21 de outubro, às 18h30 (de Brasília). O jogo é contra o JF Vôlei. Porém, o time ainda disputa a Supercopa do Brasil no próximo dia 19, contra o Minas, às 19h.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico