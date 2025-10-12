Vôlei: após mais um título, técnico do Cruzeiro revela segredo para sequência vitoriosa
Filipe Ferraz conquistou seu 19º título pela equipe
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (12), o Sada Cruzeiro se consagrou campeão do Mineiro de Vôlei pela 16ª vez consecutiva. A equipe superou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, com as parciais de 25/22, 25/20 e 25/21. Ao final do confronto, Filipe Ferraz, técnico da Raposa, falou sobre a sequência de temporadas gloriosas e consistentes da equipe, em entrevista ao "O Tempo".
Vôlei: Bauru espanta a zica e conquista o Paulista Feminino; vídeo
Mais Esportes
Fla x Flu na final do Carioca de vôlei feminino: saiba horário e onde assistir
Onde Assistir
Suzano x Vôlei Renata na final do Campeonato Paulista; horário e onde assistir
Onde Assistir
— É um trabalho diário e mental deles (jogadores) também. É um trabalho de trazer um tipo de pensamento forte: "Eu tenho que vir, fazer o meu melhor todos os dias, consciente e consistente no dia a dia, seja qual for o trabalho pedido, os objetivos implementados durante os treinos e no jogo.". O jogo é onde vemos se realmente tudo o que foi feito está funcionando" — disse o técnico.
➡️ Consegue repetir? Hexadecacampeão! Cruzeiro vence 16º título Mineiro consecutivo
O comandante ainda elogiou o desempenho dos jogadores na final do estadual.
— O que eles (jogadores) fizeram hoje, mais uma vez, com consciência e com consistência, fez o time voar. E o time voou, com um 3 a 0 absurdo contra uma grande equipe como o Minas. O nosso time realmente foi superior e esta aí mais um título — completou Filipe.
De jogador a técnico
Filipe Ferraz chegou ao Cruzeiro na temporada 2010/11. Como jogador, levantou 39 troféus com o time. Em 2021/22, se tornou comandante da equipe e, desde então, conquistou 19 títulos, sendo o do Mineiro de vôlei o mais recente. Em 2024/25, foi campeão e eleito o melhor técnico da Superliga.
Estreia na Superliga
O Cruzeiro estreia na Superliga de vôlei no dia 21 de outubro, às 18h30 (de Brasília). O jogo é contra o JF Vôlei. Porém, o time ainda disputa a Supercopa do Brasil no próximo dia 19, contra o Minas, às 19h.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias