imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Vôlei: após mais um título, técnico do Cruzeiro revela segredo para sequência vitoriosa

Filipe Ferraz conquistou seu 19º título pela equipe

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 12/10/2025
17:39
Atualizado há 2 minutos
Cruzeiro é hexadecacampeão do Mineiro de vôlei masculino (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro é hexadecacampeão do Mineiro de vôlei masculino (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)
Neste domingo (12), o Sada Cruzeiro se consagrou campeão do Mineiro de Vôlei pela 16ª vez consecutiva. A equipe superou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, com as parciais de 25/22, 25/20 e 25/21. Ao final do confronto, Filipe Ferraz, técnico da Raposa, falou sobre a sequência de temporadas gloriosas e consistentes da equipe, em entrevista ao "O Tempo".

— É um trabalho diário e mental deles (jogadores) também. É um trabalho de trazer um tipo de pensamento forte: "Eu tenho que vir, fazer o meu melhor todos os dias, consciente e consistente no dia a dia, seja qual for o trabalho pedido, os objetivos implementados durante os treinos e no jogo.". O jogo é onde vemos se realmente tudo o que foi feito está funcionando" — disse o técnico.

➡️ Consegue repetir? Hexadecacampeão! Cruzeiro vence 16º título Mineiro consecutivo

O comandante ainda elogiou o desempenho dos jogadores na final do estadual.

— O que eles (jogadores) fizeram hoje, mais uma vez, com consciência e com consistência, fez o time voar. E o time voou, com um 3 a 0 absurdo contra uma grande equipe como o Minas. O nosso time realmente foi superior e esta aí mais um título — completou Filipe.

De jogador a técnico

Filipe Ferraz chegou ao Cruzeiro na temporada 2010/11. Como jogador, levantou 39 troféus com o time. Em 2021/22, se tornou comandante da equipe e, desde então, conquistou 19 títulos, sendo o do Mineiro de vôlei o mais recente. Em 2024/25, foi campeão e eleito o melhor técnico da Superliga.

Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)
Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)

Estreia na Superliga

O Cruzeiro estreia na Superliga de vôlei no dia 21 de outubro, às 18h30 (de Brasília). O jogo é contra o JF Vôlei. Porém, o time ainda disputa a Supercopa do Brasil no próximo dia 19, contra o Minas, às 19h.

