Brasileiros sobem ao pódio no Elite 16 de vôlei de praia; confira

Neste sábado (11), teve fim a etapa de Newport Beach, Califórnia (EUA) do Elite 16, principal categoria mundial do vôlei de praia. A dupla Evandro e Arthur Lanci foi vice-campeã, enquanto Duda e Ana Patrícia ficaram com o bronze.

A dupla masculina chegou à final após vencer os irmãos Grimalt, do Chile, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17) na semifinal. Na decisão, Evandro e Arthur perderam para os catarianos Cherif e Ahmed, em jogo de muita disputa, que terminou com as parciais de 21/16 e 30/28.

Já Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, caíram na semifinal para as americanas Donlin e Denaburg, por 2 sets a 1 (23/21, 18/21 e 15/10.). Com o resultado, foram para a disputa do bronze e superaram as também americanas Cannon e Kraft, por tranquilos 2 sets a 0, nas parciais de 21/11 e 21/12. O lugar mais alto do pódio também ficou com os Estados Unidos, representados por Nuss e Brasher.

Duda e Ana Patrícia faturam o bronze no Elite 16 de Newport Beach (Foto: Volleyball World)

A próxima etapa do Elite 16 acontece entre os dias 22 e 26 de outubro, em Cape Town, na África do Sul.

Mundial de vôlei de praia

O Mundial de vôlei de praia 2025 acontece em Adelaide, na Austrália, entre os dias 14 e 23 de novembro. Na competição masculina, George e Saymon enfrentarão seus compatriotas André e Renato no grupo C, que também conta com os campeões olímpicos da Suécia, Ahman/Hellvig, e os australianos Brunett/Hodges. A terceira dupla brasileira, Evandro e Arthur, está no grupo D e terá pela frente equipes da Alemanha, Argentina e Nicarágua.

No feminino, as líderes do ranking mundial, Thamela e Victoria, foram sorteadas no grupo A e enfrentarão duplas da Ucrânia, Paraguai e Peru. Carol e Rebecca, no grupo B, terão como adversárias equipes da Ucrânia, Holanda e Egito. O grupo C terá Vitória e Hegê contra duplas dos Estados Unidos, Holanda e Nigéria. As campeãs olímpicas e vice-campeãs mundiais, Duda e Ana Patrícia, estão no grupo F e jogarão contra representantes da República Tcheca, Polônia e Austrália.