Jogadores do Flamengo marcam presença na vitória de Charles Do Bronx no UFC Rio

A vitória de Charles Do Bronx no UFC Fight Night Rio contou com as presenças de jogadores do Flamengo na arquibancada da Farmasi Arena, na Zona Oeste da cidade, na noite de sábado (11). O atacante Pedro, o lateral-direito Emerson Royal e os zagueiros Léo Pereira e João Carbone acompanharam o triunfo do brasileiro contra o polonês Mateusz Gamrot.

Nas redes sociais, os jogadores do time carioca compartilharam registros do evento. Emerson Royal e Léo Pereira, por exemplo, estiveram ao lado do empresário e ex-ator Felipe Titto. Pedro também esteve na companhia de amigos.

Pedro, do Flamengo, no UFC (Foto: Reprodução)

Ao Lance!, Royal projetou a vitória de Charles Do Bronx

Em entrevista ao Lance! antes da luta, Emerson Royal acertou no palpite e enalteceu o lutador.

— Espero que ele ganhe. Vim aqui para celebrar isso aí junto com ele e com todo o povo brasileiro. Estou muito contente. Se ele levar para o chão e fazer o tranco já era (risos) — disse Emerson Royal, do Flamengo.

Jogadores do Flamengo de folga neste domingo

Grande parte do elenco do Flamengo recebeu folga neste domingo. No entanto, alguns jogadores foram ao centro de treinamento Ninho do Urubu para fazer atividades de reforço de carga, além de tratar de dores musculares.

Próximos jogos do Flamengo

15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

x Palmeiras - Brasileirão 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores

x Racing - Libertadores 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores

Como foi a vitória de Charles Do Bronx

Charles Do Bronx venceu a luta contra o polonês Mateusz Gamrot. O brasileiro conquistou a vitória por finalização, no segundo round da luta principal. Com isso, manteve sua invencibilidade no Brasil: sete vitórias, em sete lutas.

Ovacionado pela torcida que lotou a Farmasi Arena, Charles estava em êxtase no fim da luta. Ele admitiu a emoção extrema e disse estar se segurando para não chorar.

- Isso aqui é só para vocês. Não é dinheiro, não é status. F***-se. Essa p...aqui é o Brasil! Eu acho que ganhei mais 50 mil dólares e vamos fazer uma festa na favela, p*** É dia das crianças, da favela para o mundo! – comentou Oliveira.

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza!

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real