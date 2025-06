VNL masculina: veja horário e onde assistir os jogos de hoje (13)

O terceiro dia da VNL masculina começa com força total nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro. Com uma maratona de jogos que se estendem das 6h às 21h (de Brasília), a primeira semana da competição internacional terá todos os confrontos no Maracanãzinho, com transmissão do Sportv (canal fechado). Confira a programação completa e saiba onde assistir.

A Seleção Brasileira venceu a primeira partida contra o Irã por 3 sets a 0 com as parciais 25/19, 25/16 e 25/16. O oposto Darlan, veterano da equipe, foi o maior pontuador do jogo.

Na última quarta (12) o Brasil não teve tanto sucesso, a equipe foi derrotada pela seleção de Cuba por 3 sets a 2 em uma partida disputada.

O terceiro jogo da Seleção Brasileira está marcado para este sábado (14), às 10h, contra a Ucrânia, em um confronto inédito na competição. Na Qualificação Intercontinental para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, o Brasil venceu por 3 sets a 2. O confronto terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming).

O quarto e último jogo do Brasil será no domingo (15), às 10h, contra a Eslovênia. As equipes se enfrentaram quatro vezes desde a criação da VNL. Desde então, foram três vitórias do Brasil contra uma da Eslovênia. Porém, a última partida entre eles, em 2024, foi vencida pela Eslovênia.

Estados Unidos e Ucrânia na VNL Masculina disputada no Maracanãzinho (Foto: Divulgação / VNL)

