Com emoção, Cuba evita virada do Brasil e vence na VNL masculina

Cuba venceu o Brasil na segunda partida da Liga das Nações masculina de vôlei (VNL) de 2025. O jogo foi realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12). O Yant, dos cubanos, foi o maior pontuador do jogo, com 24 pontos. A equipe visitante venceu os dois primeiros sets, mas a Seleção comandada pelo técnico Bernardinho empatou ganhando os dois sets seguintes. No tie-break, Cuba levou a melhor. A partida foi encerrada com parciais de 27/25, 26/24, 21/25, 20/25 e 15/13. O Brasil volta à quadra neste sábado (14), quando enfrenta a Ucrânia, às 10h (de Brasília).

Como foi Brasil e Cuba na VNL?

1º Set

A partida começou equilibrada, com o Brasil focando as ações ofensivas em Darlan. Com erro de ataque e recepção da Seleção, Cuba abriu 9 a 6 e Bernardinho pediu tempo. Após a pausa, o bloqueio brasileiro apareceu e os donos da casa empataram em 10 a 10. O placar seguiu apertado até o último terço do set, quando o Brasil abriu 18 a 16 com ponto de Cachopa, no maior rally do jogo até então.

Após interrupção da partida por problemas técnicos no sistema de pontuação, Cuba empatou em 20 a 20 e virou em 22 a 21, após bloqueio de Concepción. Porém, após ataque rápido e ace de Lukas Bergmann, o Brasil voltou a liderança por 23 a 22. A Seleção chegou a ter uma chance de vencer a parcial, mas não aproveitou. No ponto seguinte, os visitantes viraram em 25 a 24. A equipe brasileira até conseguiu evitar um set point, mas na sequência, os cubanos fecharam o set em 27 a 25.

Brasil x Cuba, pela VNL masculina, no Maracanãzinho (Foto: VNL)

2º Set

O segundo set iniciou com ambas as equipes inconstantes no ataque, com o Brasil errando na recepção e Cuba, no passe. A Seleção assumiu a ponta em 13 a 12 após ace de Darlan, mas a liderança não durou muito, com os cubanos virando ao aproveitar novo erro de recepção do Brasil, 14 a 13. A vantagem dos visitantes durou até o último terço da parcial, depois de rally vencido pelos brasileiros.

Na reta final do set, o Brasil virou o placar em 21 a 20, após grande participação de Darlan no ataque, com dois pontos, e também na defesa. Porém, assim como na primeira parcial, os cubanos cresceram no momento decisivo, principalmente na defesa, e viraram para 23 a 22. Após ter um set point salvo, Cuba não bobeou e fechou logo em sequência, 26 a 24.



3º Set

A terceira parcial começou com o Brasil melhor ao abrir 5 a 3. A vantagem de dois pontos da Seleção Brasileira foi ampliada para três após grande participação da defesa, fundamental no rally para deixar o placar 13 a 10. Na sequência, após ace de Flávio e grande saque de Darlan — que complicou a recepção cubana — os donos da casa subiram a vantagem para 17 a 12.

O Brasil seguiu afiado no ataque e ampliou a vantagem novamente, 20 a 14, com Honorato. Cuba chegou a esboçar uma reação e diminuiu a diferença para 22 a 19, mas após tempo pedido por Bernardinho, a Seleção Brasileira se reorganizou e fechou o terceiro set em 25 a 21.

Brasil x Cuba, pela VNL masculina, no Maracanãzinho (Foto: VNL)

4º Set

A parcial começou com vantagem de Cuba, que abriu 2 a 0, e chegou perto do terceiro ponto seguido, mas teve o desafio mal-sucedido pela arbitragem. O Brasil chegou a diminuir a desvantagem para um ponto, mas os cubanos conseguiram grande sequência e ampliaram para 10 a 7. Mesmo com tempo técnico pedido por Bernardinho, os visitantes seguiram superiores e, com o bloqueio, chegaram a 15 a 11 no placar.

No decorrer do set, o Brasil encostou em 18 a 16, após ace de Lukas Bergmann e rally vencido pelo time da casa, com Darlan consolidando o ponto. O momento positivo da Seleção seguiu e a virada veio após novo ponto de saque, dessa vez de Adriano, 19 a 18. Cuba sentiu o golpe e a equipe brasileira aumentou a vantagem para 23 a 19 após dois bloqueios seguidos e outro rally com pontuação do Brasil.

Com o apoio do Maracanãzinho, a Seleção aproveitou os erros dos cubanos e fechou o quarto set por 25 a 20 e levou o jogo ao tie-break.

5º Set

Com o embalo da última parcial, o Brasil começou o tie-break melhor e abriu 3 a 0 após ace de Adriano. Cuba reagiu e encostou em 3 a 2 após bloqueio de Fiel e empatou em 5 a 5 com erro de Flávio no ataque. Porém, o camisa 23 se redimiu ao bloquear Yant e manteve a Seleção à frente, 6 a 5.

Na metade do último set, Cuba conseguiu virar para 8 a 7, com Masso explorando o bloqueio. Após tempo pedido por Bernardinho, o Brasil reagiu e empatou em 11 a 11 e teve a chance de retomar a ponta, mas perdeu o rally. A Seleção teve nova chance de passa à frente, mas Adriano parou em Masso, deixando Cuba com o match point, 14 a 13. No ponto da vitória, Yant marcou para os cubanos, dando a vitória por 15 a 13 no tie-break e por 3 sets a 2 na partida.