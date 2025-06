Marc Márquez espantou a chance de surpresas, dominou o fim de semana e, como já era esperado, venceu o GP de Aragão de MotoGP de maneira histórica neste domingo (8). Ao contrário do sábado (7), o piloto da Ducati não deu margem para os rivais, largou bem e liderou a prova do início ao fim, garantindo os 37 pontos para abrir ainda mais vantagem na liderança do Mundial de Pilotos.

A grande batalha do dia entre as primeiras posições ficou por conta de Álex Márquez e Francesco Bagnaia. O italiano se recuperou do sábado e até ameaçou o piloto da Gresini, mas Álex foi mais consistente e garantiu o segundo posto.

Pedro Acosta também teve um domingo forte e levou a KTM ao quarto lugar. Franco Morbidelli perdeu posições na largada, mas superou o empolgante duelo com Fermín Aldeguer para ficar com a quinta posição. Joan Mir, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Raúl Fernández fecharam o top-10.

Brad Binder e Fabio Quartararo disputavam dentro dos dez primeiros em Aragão, mas caíram na primeira metade da corrida e abandonaram.

A MotoGP volta a acelerar entre os dias 20 e 22 junho, com o GP da Itália, em Mugello, 9ª etapa da temporada 2025.

Marc Marquez no GP de Aragão (foto: JOSE JORDAN / AFP)

Confira como foi o GP de Aragão da MotoGP

O sol permaneceu forte em Aragão, com clima aberto e sem chance de surpresas. Os termômetros marcavam 26ºC no ar e 51ºC no asfalto, além de ventos de 6 km/h e umidade relativa de 42%. Com o asfalto quente e o desgaste iminente no MotorLand ao longo das 24 voltas, todos os pilotos do grid adotaram pneus médios na traseira e dianteira, exceto Acosta, da KTM, que optou pelo composto duro na frente.

Na largada, diferente da corrida sprint, Marc Márquez segurou a ponta e não recebeu ameaças do irmão, Álex. Bagnaia reagiu e saltou para terceiro logo na primeira curva, deixando Morbidelli para trás e ameaçando a segunda posição do irmão mais novo de Marc.

Na segunda volta, Acosta e Bagnaia passaram a brigar pela terceira posição, mas o italiano seguiu firme no terceiro posto. Marc Márquez tentava abrir diferença para Álex, mas o #73 manteve consistência nos primeiros giros e não deixou o #93 se afastar.

Álex abriu 0s6 para Bagnaia e não permitiu uma aproximação do #63, que brigava pela terceira posição com Acosta, enquanto Marc continuava com ritmo forte para não abrir margem para ataques do irmão no MotorLand.

No grupo intermediário, Acosta, Binder, Morbidelli, Aldeguer, Di Giannantonio, Quartararo e Mir fechavam o top-10.

Marc Márquez finalmente usou todo o talento com pneus desgastados para começar a abrir vantagem para os rivais e encaminhar a varrida em Aragão. O piloto da Ducati de fábrica abriu 1s3 para Álex e passou a fazer voltas cada vez mais rápidas para não precisar correr nenhum risco na segunda metade da corrida.

Na nona volta, Johann Zarco, vencedor do GP da França, caiu no terceiro setor da pista e abandonou a prova. Por outro lado, Bagnaia encontrou ritmo na corrida, se aproximou da Álex e passou a incomodar o piloto da Gresini.

Na volta 12, a primeira queda chegou. E a vítima foi Binder, que seguia entre os cinco primeiros, mas perdeu o controle da KTM no setor 1 e foi parar na brita. Na volta seguinte, foi a vez de Quartararo cair na curva 1 e enterrar de vez o fim de semana aquém do esperado no MotorLand.

Ainda deu tempo de mais um acidente ser registrado. Viñales — que fazia um fim de semana muito forte em Aragão — caiu na curva 12 e também abandonou a disputa.

Nas últimas voltas, enquanto Marc Márquez passeava em Aragão para vencer mais uma na temporada de maneira apoteótica, Álex conseguiu abrir vantagem para Bagnaia e garantir o segundo lugar mais uma vez.

Marc Marquez comemora no GP de Aragão (foto: JOSE JORDAN / AFP)