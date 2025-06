VNL feminina: Tchéquia recupera e vence a Coreia no tie-break

A Tchéquia venceu a Coreia do Sul em confronto válido pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida no Marcanãzinho teve torcida dividida, mas a maioria queria que as tchecas saíssem com a vitória neste sábado (7). O jogo foi para o tie-break e foi vencido pela Tchéquia em 3 a 2 e parciais de 17/25, 25/17, 21/25, 25/9 e 15/9.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: virada sobre Alemanha na VNL destaca fator mental da Seleção feminina

Como foi a partida entre Coreia do Sul e Tchéquia

1º SET

No primeiro set, a Coreia do Sul entrou bem no jogo abrindo três pontos em sequência e fazendo um início acima das tchecas, que reagiram melhor a partir da metade do set. Os pontos em sequência vinham das coreanas, enquanto as tchecas marcavam apenas um ponto isolado, o que só foi mudar no final do set.

Coreanas comemoram ponto na VNL (Foto: VNL)

Ao final do primeiro set, a Tchéquia tinha 17 pontos e a Coreia 23. Bastou dois acertos em sequência para as coreanas carimbarem o set, fechado em 25 a 17 para as coreanas.

continua após a publicidade

2º SET

No segundo set, a Tchéquia reagiu. Ela começou marcando os pontos da segunda parte, mas com a Coreia não muito distante. Dessa vez, quem tomou o destaque nos pontos seguidos foram a tchecas, que chegaram a fazer cinco seguidos no final. O set foi encerrado em 25 a 17 para a Tchéquia, que empatou o placar.

➡️ VNL feminina: Seleção Brasileira vence Alemanha no tie-break e segue invicta

3º SET

Foi no terceiro set que o jogo se mostrou mais equilibrado entre as duas equipes. Novamente, a Tchéquia começou abrindo, mas as coreanas assumiram a liderança antes dos 10 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao final, as coreanas marcaram quatro em sequência, precisando apenas do set point frente aos 18 pontos das tchecas. A Tchéquia deixou o placar em 24 a 21. Quando finalmente a Coreia marcou ponto em um super rally, as tchecas pediram um desafio, que foi aceito e o ponto anulado.

Na sequência, mais um ponto da Coreia, e mais um desafio da Tchéquia. O ponto foi revisado e, novamente, anulado. Na volta, as Coreanas finalmente fecharam o set em 25 a 21.

4º SET

No quarto set da partida, a Tchéquia voou. Enquanto as tchecas marcavam 14 pontos, as coreanas tinham feito apenas quatro. A dominância da Tchéquia animou o Maracanãzinho, que torcia majoritariamente para as tchecas.

Tchecas comemoram no Maracanãzinho (Foto: VNL)

No fim, a Tchéquia fechou um 25 a 9, sem grandes dificuldades. O jogo foi para o set decisivo.

TIE-BREAK

A Coreia começou abrindo os pontos do set de desempate. O início foi bem equilibrado entre as seleções, sem nehuma tomar muito a frente da outra. No meio, as tchecas mostraram que estavam ainda muito dentro da partida e avançaram nos pontos.

A decisão foi encerrada em 15 a 9 para a Tchéquia, que deixou o placar em 3 a 2 com apoio da maior parte dos brasileiros que estavam no Maracanãzinho.