 Felipe Gustavo ganha a etapa masculina da SLS em Brasília

Felipe Gustavo, skatista de 34 anos, fez história na tarde deste domingo (13), ao conquistar o título masculino das finais da SLS em Brasília, sua cidade natal. Com uma performance impecável no formato”Spot Takeover”, o atleta conseguiu três altas notas, que lhe deram um resultado de 27.1.

Em uma final repleta de brasileiros e um americano, emocionado, Gustavo celebrou não só o triunfo em casa, ao lado da família e esposa, grávida do primeiro filho do casal, mas também a chance de competir em solo brasiliense pela primeira vez.

— Os planos de Deus, são muito melhores que os nossos. Obrigada, Jesus! Obrigada a todos, obrigada minha família! Que sonho realizado, isso é para vocês! Obrigado, Brasília — compartilhou Felipe Gustavo.

A vitória ganha ainda mais importância considerando a trajetória do atleta. Gustavo já havia subido no pódio na SLS de Miami e agora, brilha em território brasileiro ao lado de Rayssa Leal, a campeã da etapa feminina. Superando as expectativas, a posição reforça seu nome como um dos grandes atletas da modalidade, do street skate.

— Foi demais. O Felipe Gustavo correu atrás desde o começo, que queria trazer uma etapa para a cidade dele. Foi algo pelo qual ele correu, e é muito bom para nós. Espero que a influência dos brasileiros traga ainda mais campeonatos para cá. Foi muito divertido correr em Brasília, com esse público enorme. É algo que não é só sobre skate, é família, com todos que vieram se divertir, pegar autógrafo, conhecer a galera e conversar um pouco — ressaltou Rayssa Leal sobre companheiro e competição

Confira a posição dos atletas:

São sete tentativas para cada. As três melhores manobras terão notas somadas e assim, a média dos atletas é feita.

Felipe Gustavo - 27.1

Giovanni Viana - 27.0

Gabryel Aguilar - 24.8

Filipe Mota - 17.9

Lucas Rabelo - 17.0

Ivan Monteiro - 16.8

Matheus Mendes - 15.2

Luan Oliveira - 8.2