Japonês vai à final do Smash nos EUA e pode ultrapassar Calderano no ranking

Fora da disputa do Grand Smash de Las Vegas, uma das principais competições do circuito internacional de tênis de mesa, Hugo Calderano pode perder uma posição na próxima atualização do ranking mundial, nesta terça-feira (15). Um dos principais rivais do brasileiro no top-5, o japonês Tomokazu Harimoto avançou à decisão da chave de simples e pode subir em caso de título.

Assim como o Mundial, o Grand Smash de tênis de mesa rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice, e 700 pontos aos semifinalistas. Atual quarto colocado, o japonês Tomokazu Harimoto disputará o título com o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin. Caso vença, ele chegará aos 5950 pontos, o suficiente para assumir o terceiro lugar.

Hugo Calderano alcançou os 5400 pontos no ranking após o título do WTT Star Contender da Eslovênia, e permanecia na terceira posição, a melhor de sua carreira. Outros dois atletas também ameaçavam o posto do brasileiro, mas não conseguiram os resultados necessários no Grand Smash de Las Vegas. O chinês Liang Jingkun, atual quinto colocado, precisava apenas chegar à final para superar Calderano, mas caiu na estreia. O sueco Truls Moregard precisava do título para ultrapassar o carioca, mas parou na segunda rodada.

O ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é baseado na soma dos oito melhores resultados obtidos por cada atleta nas últimas 52 semanas, e norteia o chaveamento das principais competições. Os pontos conquistados em cada torneio têm validade de um ano e expiram após esse período.

Hugo Calderano permanece no top-5 do ranking mundial (Foto: Divulgação/ WTT)

Brasileiros no Grand Smash de Las Vegas

Sem Hugo Calderano, o melhor desempenho brasileiro no Grand Smash de Las Vegas foi o da dupla formada por Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro, que chegou até as quartas de final, quando foram eliminados pelos líderes do ranking mundial, os chineses Kuai Man e Lin Shidong.

Eliminada na segunda rodada, Bruna Takahashi foi a brasileira com melhor desempenho nas chaves individuais. A paulista, número 18 do mundo, acabou eliminada pela japonesa Hina Hayata. Takahashi também disputaria o torneio de duplas mistas ao lado de Calderano, reeditando a parceria que conquistou o vice-campeonato do WTT Star Contender da Eslovênia.

Próxima competição de tênis de mesa

Os brasileiros voltam a competir no circuito internacional de tênis de mesa ainda no mês de julho, pelo WTT Contender de Buenos Aires, que terá a participação de Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Hugo Calderano e Leonardo Iizuka. Na sequência, os principais nomes da modalidade desembarcam no Brasil para o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, de 27 de julho a 3 de agosto.