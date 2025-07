VNL feminina: Brasil tem oponente definido nas quartas de final

O Brasil tem o seu oponente definido nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. Classificada em segundo lugar, as brasileiras são a cabeça da chave dois. Elas enfrentam a Alemanha nas quartas. A partida acontece em 24 de julho, às 18h30 (de Brasília), em Lódz, na Polônia.

Caso o Brasil avance para as semifinais, o oponente será o vencedor do duelo entre Japão e Turquia. A partida será no dia 26 de julho, às 20h. A disputa do terceiro lugar será em 27 de julho, às 16h. A grande final acontece também no dia 27, às 20h.

Conforme o formato da VNL, a primeira colocada enfrenta a oitava, a segunda disputa com a sétima e assim por diante. O Brasil chega às finais com somente uma derrota contra a Itália, líder da classificação e cabeça de chave um. Última colocada, a Coreia do Sul está rebaixada.

Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0 em jogo válido pela terceira etapa da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd)

Lesionada na partida contra a França, a ponteira Ana Cristina foi desfalque do Brasil nos últimos dois jogos do Brasil na fase de classificação. Em recuperação, ainda não se sabe oficialmente se a maior pontuadora da equipe estará nas finais.

Classificação final da VNL feminina