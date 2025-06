Derrotado por João Fonseca na estreia de Roland Garros, mês passado, Hubert Hurkacz é um dos tenistas em atividade com título na grama. Mas, nesta quinta-feira, o polonês, 32º do mundo e ex-top 6, acabou desistindo, na segunda rodada, do ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda.

Com lesão nas costas, o tenista da Polônia não entrou em quadra para enfrentar o qualifier estoniano Mark Lajal (195º) nesta quinta. Na estreia, Hurkacz derrotara o experiente espanhol Roberto Bautista Agut.

Aos 28 anos, o tenista polonês soma oito títulos na carreira, um deles na grama: o ATP 500 de Halle, conquistado em 2022.

Derrotas para Djokovic e João Fonseca

Com a desistência do tenista superado por João Fonseca na estreia de Roland Garros, Lajal, aos 22 anos, se torna o segundo da Estônia a vencer duas partidas na grama na Era Aberta (desde 1969). Na estreia, ele derrotara o sérvio Laslo Djere (vídeo abaixo).





Três dias antes de perder para o número 1 do Brasil em Roland Garros, Hurkacz perdeu, para Novak Djokovic, a final do ATP 250 de Genebra, na Suíça, no saibro. Foi o 100º troféu da carreira do sérvio, ex-número 1 do mundo.



Brasileiro já está em Halle

Nesta quinta, o número 1 do Brasil recepcionado em Halle, onde, a partir da semana que vem, busca a primeira vitória na grama na carreira:



Ano passado, o número 1 do Brasil caiu na estreia do torneio alemão, diante do australiano James Duckworth.



João Fonseca no qualifying de Wimbledon em 2024 (Divulgação)