Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 15:28 • São Paulo (SP) • Atualizada em 07/03/2024 - 17:24

Mike Tyson, uma das maiores lendas da história do boxe, voltará aos ringues para enfrentar o youtuber Jake Paul, que já arrisca carreira como pugilista há certo tempo. Veja no vídeo acima a preparação de um dos maiores atletas de todos os tempos!

Com luta marcada para ocorrer no dia 20 de julho de 2024, no At&T Stadium, Mike passa por rigorosa preparação para o combate. Entre as curiosidades da preparação está o fato do treinador do ex-atleta profissional ser um brasileiro.

