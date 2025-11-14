menu hamburguer
VÍDEO: ventania derruba estrutura da Stock Car em Cuiabá

Programação do evento está mantida

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/11/2025
14:11
Ventania derruba estrutura da Stock Car em Cuiabá (Foto: Reprodução / @MaiconSouza_ / X)
imagem cameraVentania derruba estrutura da Stock Car em Cuiabá (Foto: Reprodução / @MaiconSouza_ / X)
Uma forte ventania derrubou parte da estrutura das arquibancadas do Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, sede da etapa da Stock Car em Cuiabá, na noite da última quinta-feira (13). Acontecia um treino no momento em que as condições climáticas ficaram desfavoráveis. O Lance! apurou que não houve dano aos boxes das equipes e a programação da etapa está mantida.

A ventania levou a cobertura das instalações provisórias do circuito, incluindo a de uma arquibancada. Entretanto, segundo o Governo do Mato Grosso, não houveram feridos com gravidade. A programação dos próximos dias estão mantidas, incluindo a classificação e corrida sprint desta sexta-feira e a corrida principal desta sexta-feira.

A corrida é a primeira etapa noturna da Stock Car Brasil. Cuiabá também sedia etapas da TCR South America e Turismo Nacional.

Treino da Stock Car Cuiabá (Foto: Mayke Toscano/Secom-MT)
Treino da Stock Car Cuiabá (Foto: Mayke Toscano/Secom-MT)

Programação da Stock Car - etapa de Cuiabá (MT)

Sexta-feira, 14 de novembro (Horário de Brasília)

  1. 17h05 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Classificação
  2. 18h10 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)
  3. 18h40 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)
  4. 19h25 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação
  5. 22h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)
  6. 23h25 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Sábado, 15 de novembro

  1. 00h30 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)
  2. 01h00 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)
  3. 18h05 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)
  4. 19h40 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
  5. 22h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

Domingo, 16 de novembro (Horário de Brasília)

  1. 00h10 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)

