VÍDEO: ventania derruba estrutura da Stock Car em Cuiabá
Programação do evento está mantida
Uma forte ventania derrubou parte da estrutura das arquibancadas do Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, sede da etapa da Stock Car em Cuiabá, na noite da última quinta-feira (13). Acontecia um treino no momento em que as condições climáticas ficaram desfavoráveis. O Lance! apurou que não houve dano aos boxes das equipes e a programação da etapa está mantida.
A ventania levou a cobertura das instalações provisórias do circuito, incluindo a de uma arquibancada. Entretanto, segundo o Governo do Mato Grosso, não houveram feridos com gravidade. A programação dos próximos dias estão mantidas, incluindo a classificação e corrida sprint desta sexta-feira e a corrida principal desta sexta-feira.
A corrida é a primeira etapa noturna da Stock Car Brasil. Cuiabá também sedia etapas da TCR South America e Turismo Nacional.
Programação da Stock Car - etapa de Cuiabá (MT)
Sexta-feira, 14 de novembro (Horário de Brasília)
- 17h05 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Classificação
- 18h10 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)
- 18h40 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)
- 19h25 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação
- 22h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)
- 23h25 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
Sábado, 15 de novembro
- 00h30 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)
- 01h00 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)
- 18h05 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)
- 19h40 – TCR South America/TCR Brasil Banco BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
- 22h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)
Domingo, 16 de novembro (Horário de Brasília)
- 00h10 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)
