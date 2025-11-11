Equipes da F1 revelam data de lançamento das novas pinturas de 2026

Nesta terça-feira (11), as equipes da Red Bull oficializaram a data de lançamento das novas pinturas de seus carros. A revelação será feita no dia 15 de janeiro, em evento da Ford, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. A apresentação simboliza também o fim da parceria da escuderia com a Honda e o início do projeto Red Bull Ford Powertrains.

A Red Bull utilizava motores da Honda desde 2019, mas criou sua própria divisão para 2026 e desenvolve, com a Ford, a nova unidade de potência tanto dela própria quanto da Racing Bulls. Este será o retorno da fábrica como fornecedora de materiais da Fórmula 1. A ocasião também marca a primeira vez que as duas equipes realizam um evento de lançamento em conjunto.

Laurent Makies, CEO da Red Bull, se mostrou animado quanto à parceria da equipe com a Ford.

— Ver a energia, a precisão e a escala por trás desse projeto é inspirador. É a culminação de vários anos de colaboração entre dois grandes nomes do automobilismo. Estamos incrivelmente animados para começar esse novo capítulo, impulsionado pela mesma determinação e excelência que definem a Ford e a Red Bull — disse o executivo.

Max Verstappen no primeiro treino livre do GP de Interlagos (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

