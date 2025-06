Kings League: time de Neymar avança, e equipe brasileira é eliminada em clássico

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League terminaram nesta quarta-feira (11) com diferentes cenários para as equipes brasileiras. Entre os oito times classificados às quartas, três são representantes do Brasil, que busca o primeiro título do torneio. Confira como foi a fase eliminatória:

Equipe da Fúria comemora gol marcado nas oitavas de final do Mundial da Kings League (Reprodução/Kings League)

O primeiro clube brasileiro que decidiu a vaga para as quartas de final foi o Fluxo FC, presidido pelo streamer Cerol. A equipe enfrentou o Persas FC, na última terça-feira (10), e venceu pelo placar de 5 a 3. Na próxima fase, jogará contra o Panam All Starz, da França, para se estabelecer entre as quatro melhores equipes do torneio.

Por sua vez, a Fúria, time de Neymar, também foi vitoriosa na fase eliminatória. O ataque da equipe deu show ao marcar nove gols contra o Karasu e garantiu mais uma vaga brasileira nas quartas de final. A equipe, que já foi campeã da liga nacional da Kings League, enfrenta o time francês Unit3d em busca de uma classificação relaxada.

Por fim, a partida mais esperada entre a torcida brasileira teve emoção até o fim. Dendele FC e Desimpedidos GOTI se encontraram logo nas oitavas no primeiro encontro entre equipes brasileiras do torneio. Em jogo de a 13 gols, o Dendele venceu por 7 a 6 com direito a pênalti perdido por Toguro, presidente do Desimpedidos. Agora, o Dendele tem pela frente o Porcinos, que inclusive venceu a G3X na final da última edição e levou a primeira taça do torneio para casa.

Denedele e Desimpedidos disputam bola nas oitavas de final do Mundial da Kings League (Reprodução/Kings League)

Resultados dos jogos das oitavas de final do Mundial da Kings League

Los Troncos FC (Espanha) 4 x 2 Los Chamos FC (América) Panam All Starz (França) 7 x 3 F2R (França) Persas FC (América) 3 x 5 Fluxo FC (Brasil) FC Zeta (Itália) 6 x 7 Gear 7 FC (Itália) Dendele FC (Brasil) 7 x 6 Desimpedidos GOTI (Brasil) Porcinos FC (Espanha) 8 x 7 xBuyer Team (Espanha) Fúria FC (Brasil) 9 x 6 Karasu (França) Unit3d (França) 7 x 2 Futbolistas Loco FC (Alemanha)

Confira os jogos das quartas de final do Mundial da Kings League