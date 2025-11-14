A skatista Rayssa Leal estreou hoje no STU Pro Tour do Rio de Janeiro e garantiu a classificação para as semifinais da competição. Disputando na terceira bateria, Rayssa marcou nota 77.15 na sua primeira volta. Na segunda oportunidade, a brasileira acabou caindo e ficou com 73.63, nota descartada. A pontuação só foi superada pela amiga Chloe Covell. Assista a volta que garantiu a classificação de Rayssa no vídeo abaixo:

Na última bateria do dia, a australiana Chloe Covell já começou marcando 84.92, superando a maior nota de Rayssa. Já na segunda volta, Chloe descartou os 53.17. A "rivalidade" entre as duas, que são amigas, não é nova. Na edição de 2024 do STU Pro Tour do Rio, elas protagonizaram a final. Rayssa levou a melhor, já Chloe foi vice.

— Parece que eu tô andando de skate no quintal de casa, porque eu venho aqui no Rio desde a primeira etapa do Pro Open que teve, que veio uma galera de fora. Então, para mim é como se eu estivesse realmente no quintal de casa. Sei todos os atalhos da pista, é muito irado — disse Rayssa Leal após se classificar no STU Pro Tour do Rio.

Rayssa Leal na semifinal em Roma (Foto: Julio Detefon/ CBSK)

Programação do street feminino com Rayssa Leal

Sexta (14/11/25)

15h às 16h40: Fase 1 Street feminino

Sábado (15/11/25)

15h55 às 17h15: Semifinal Street feminino

Domingo (16/11/25)